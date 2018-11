Wilco komt naar België voor twee shows in de AB

Het zijn drukke tijden voor Jeff Tweedy. Niet alleen bracht hij pas zijn autobiografie uit en releaset hij vrijdag zijn tweede soloplaat Warm, ook zijn groep Wilco gaat weer de boer op: de groep komt op 12 en 13 juni 2019 naar de Ancienne Belgique.

Voor het geliefde kwintet is het de eerste passage in ons land sinds 2017, toen ook in de AB. Naast Brussel kondigde de band ook shows in onder meer Amsterdam en Rijsel. Tickets voor het optreden in de Ancienne Belgique zijn te koop vanaf vrijdag 30 november.