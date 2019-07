Mabel McVey is al op haar 23e de meest gestreamde Britse zangeres van het moment en wordt op sleeptouw genomen door Harry Styles en Khalid. En daar had ze niet eens de hulp van haar beroemde ouders voor nodig.

Popicoon Neneh Cherry is haar moeder, Massive Attack-producer Cameron McVey haar vader. Haar peter: Michael Stipe van R.E.M. Haar halfbroer: Marlon Roudette van Mattafix, die van de nillies-hit Big City Life. Zeggen dat Mabel McVey tot het artiestendom is voorbestemd, is een understatement.

...