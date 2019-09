In Franstalig België is Lous and the Yakuza een grote belofte. Het is een kwestie van tijd voor ze ook bij ons die status krijgt.

Leeftijd 23

Locatie Brussel

Instagram@lousandtheyakuza

In het kort Singer-songwriter. Schilder. Agressieve American football-speler.

In het lang Aan de andere kant van de taalgrens wordt Lous and the Yakuza al een tijdje getipt als een popster in de dop, en het is niet moeilijk om in te zien waarom. De Brusselse met een verleden in Congo en Rwanda maakt Franstalige r&b die schippert tussen soul, trap en elektronica. Bovendien valt ze op met haar gezichtsversieringen en hippe outfits, is ze bevriend met de halve Belgische muziekscene, speelde ze mee in de videoclip bij Damso's BruxellesVie, schildert ze én weet ze hoe ze met sociale media moet omgaan. Het is met andere woorden slechts een kwestie van tijd vooraleer haar talent ook het noorden van het land bereikt.

Na enkele ep's volgt begin volgend jaar haar langverwachte, hyperpersoonlijke debuutalbum Gore, een titel die de gruwelijkheid van haar jonge leven samenvat. 'Op het belachelijke af soms, zoals bij een Tarantino-film waarin iemands arm af wordt gesneden en het bloed alle kanten uit spat', aldus de artieste, die op haar vijftiende Rwanda inruilde voor België en enkele jaren later noodgedwongen een tijdje op straat leefde.

Gelukkig ziet haar professionele toekomst er een pak rooskleuriger uit: haar debuutplaat wordt geproducet door El Guincho (tevens de producer van Rosalía) en eind dit jaar staat ze op het podium van het prestigieuze Franse festival Les Trans Musicales. Eerste single Dilemme vormt alvast een boeiende introductie tot Lous' intense universum.

Een willekeurige quote 'Als ik geen singer-songwriter zou zijn, zou ik allicht schilder, mangatekenaar of schrijver worden. Of American football-speler, maar ik ben al uit verschillende teams gezet omdat ik te agressief ben.'