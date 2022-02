Belgische artiest en producer Brysa ging viraal op TikTok en scoorde een nummer 1-hit in Nederland.

Aka: Sabry Verhoeven

In het lang: Hij is achttien, hij komt nog maar net piepen en de kans is vrij groot dat u nog nooit van hem hebt gehoord. En toch bereikt Brysa nu al meer maandelijkse Spotify-luisteraars dan Bazart, Zwangere Guy en Regi samen. Zijn debuutsingle Le bled ging eind vorig jaar viraal op TikTok, kreeg een plekje in de impactvolle hiphopplaylist Woordenschat, werd intussen meer dan elf miljoen keer op Spotify gestreamd én leverde hem een dm op van $hirak, de Nederlandse producer die eerder samenwerkte met Lil Kleine, Ronnie Flex en Boef en mee verantwoordelijk was voor de megahit Drank & drugs. Dat laatste resulteerde in Amsterdam, een nummer waarop Brysa naast de Nederlandse artiesten Cristian D en Ashafar te horen is en dat uitgroeide tot een Nederlandse nummer 1-hit. Behoorlijk indrukwekkend. Zeker voor iemand die nog op de middelbare schoolbanken zit en beats bricoleert vanuit zijn slaapkamer in Kessel. Zijn sound klinkt dan ook een pak grootstedelijker dan je op basis van zijn coördinaten zou vermoeden: Nederlandstalige hiphop over de liefde, stack en 'champi's poppen in Marbella', aangelengd met Arabische en Franse klanken. Bovendien weet Brysa van aanpakken. Vorige week verscheen zijn samenwerking met de Nederlandse rapper Woody, in maart brengt hij een nieuwe solosingle uit, later dit jaar staan er nog enkele releases en liveshows op de planning en hij droomt van een eigen label en een nationale sterrenstatus. De eerste stappen zijn gezet. Een willekeurige quote: 'Natuurlijk legt het succes van mijn eerste singles de lat meteen heel hoog, maar ik probeer mezelf niet al te veel druk op te leggen. Dat gezegd zijnde: de grootste artiest van België worden zou mooi zijn.'