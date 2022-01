Het Britse Indieduo Wet Leg is een buzzband die vooral héél graag plezier maakt.

Leden: Rhian Teasdale en Hester Chambers Leeftijd: 28 en 27 Locatie: Isle of Wight Instagram: @wetlegband In het kort: Indieduo. Buzzband. Maakt graag plezier.

In het lang: Het is misschien wat vroeg voor een pronostiek, maar Wet Leg zou weleens dé indiehype van 2022 kunnen worden. Het ziet er in ieder geval goed uit voor het Britse duo. Ze stonden in het voorprogramma van Chvrches en Declan McKenna, ze maken kans om BBC Sound of 2022 te worden, Iggy Pop en Hayley Williams zijn fan en in april verschijnt hun eerste ep bij Domino Records, de platenstal van Arctic Monkeys, Cat Power en Franz Ferdinand.

En zeggen dat het zaadje voor Wet Leg werd geplant tijdens een dronken avond. Rhian Teasdale en Hester Chambers hadden er al een decennium vriendschap op zitten toen ze in de zomer van 2019, na een festivalset van Idles, besloten om zélf een band te starten, met als enige uitgangspunt 'meer plezier maken dan eender welke andere band'. Tijdens de lockdowns leerde Teasdale gitaar spelen, sprokkelde het duo een liveband bij elkaar en creëerden ze een eigen sound in de vorm van indierock met droge vocals, tongue-in-cheek lyrics, cottagecore-outfits en quotes uit Mean Girls. Een schot in de roos, zo bleek. In juni 2020 debuteerde Wet Leg met de single Chaise Longue, die meteen viraal ging en voor enige hysterie zorgde onder muziekcritici. Het Britse muziekblad Dork had zelfs aan één song genoeg om hen tot 'the best new band in ages' te kronen. Ietwat voorbarig, maar in ieder geval een naam om in de gaten te houden.

Een willekeurige quote: 'Onze inspiratiebronnen? Existentialisme en een grote minachting voor al wat ruikt naar Serieuze Muziek. Plezier is zo belangrijk. Een beetje dwaas zijn is belangrijk.'

In concert: op 15/5 in de Botanique, Brussel.

