Werchter Boutique werkt affiche af met onder anderen Triggerfinger en Arsenal

Dat Werchter Boutique Fleetwood Mac nog eens naar naar ons land haalt, wist u al. Ook Snow Patrol staat al even op de affiche. Nu heeft de organisatie de line-up in één keer afgewerkt met vooral Belgische namen.

Zo zet Triggerfinger, dat voor zijn twintigste verjaardag pas nog vier keer de Roma vulde, zijn feestjaar verder op de Werchterse wei. Het trio neemt voor het jubileumconcert ook twee gasten mee: Fenne Kuppens van Whispering Sons en Henny Vrienten van Doe Maar. Met Arsenal en Novastar kondigden nog twee Belpopacts met een straffe live-reputatie hun komst naar Werchter aan.

Verder is er nog één nieuwe, internationale naam te noteren: The Pretenders, de groep rond Chrissie Hynde die in 1987 en in 2017 nog op Rock Werchter stond. In dat laatste jaar stond de band overigens ook op Werchter Boutique.

Tickets voor Werchter Boutique 2019 zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Een regular ticket kost 92 euro