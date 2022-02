Years & Years, Khruangbin, Arsenal en blackwave werden zonet aangekondigd voor Werchter Boutique 2022.

Werchter Boutique is het eendagsfestival dat traditioneel een kleine maand voor Rock Werchter op hetzelfde terrein plaatsvindt. Eerder werden Gorillaz en Stromae al aangekondigd voor de editie van dit jaar. Met de nieuwe namen is de line-up compleet.

Werchter Boutique 2022 gaat door op zondag 19 juni. Tickets kosten 92 euro en zijn te verkrijgen via ticketmaster.

https://www.ticketmaster.be/artist/werchter-boutique-tickets/949601?language=nl-be

