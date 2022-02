Met het thema 'Microkosmos' wil de Week van de Klank dit jaar de bezoekers meenemen 'op een ontdekkingstocht langs zowel intieme als opvallende klankwerelden, geboren uit de verbeelding van kunstenaars van over het hele land'.

De organisatoren hopen met de Week van de Klank elk jaar 'avontuurlijke oren en muziekliefhebbers van alle horizonten mee te nemen langs nieuwe klankervaringen en -ontdekkingen'. Daarvoor staan dit jaar geluidsinstallaties op het programma, waaronder 'Krekelspeakers' van geluidskunstenaar en -ingenieur Félix Blume, een gigantische bolvormige, geluidsgevoelige installatie van Raymond Delepierre en de imposante Zinderspin van Aifoon.

Er zijn ook concerten, van onder meer Bernard Massuir, de undergroundpunk van Bruital, elektroakoestische concerten in samenwerking met Arts² en FeBeME en een show van Donder & Apeland. En families en scholen kunnen deelnemen aan workshops rond beroepen in de geluidssector.

Leren luisteren

Sinds 2019 wordt de Week van de Klank onder de vleugels genomen van Unesco. De organisatoren hopen met deze Week bij te dragen tot een beter begrip van geluid in al zijn aspecten en sensibliseert het publiek rond het belang van gehoorgezondheid en de kwaliteit van onze geluidsomgeving.

In Brussel loopt deze week van maandag 7 tot zondag 13 februari, in Vlaanderen en Wallonië van maandag 14 tot en met zondag 20 februari. Alle activiteiten zijn gratis, al is reserveren wel aanbevolen.

