Week van de Klank dit jaar in het thema van 'Microkosmos'

Met het thema 'Microkosmos; wil de Week van de Klank dit jaar de bezoekers meenemen 'op een ontdekkingstocht langs zowel intieme als opvallende klankwerelden, geboren uit de verbeelding van kunstenaars van over het hele land'. In Brussel loopt deze week van maandag 7 tot zondag 13 februari, in Vlaanderen en Wallonië van maandag 14 tot en met zondag 20 februari.

De Week van de Klank organissert een nieuwe klankwedstrijd rond een stil filmfragment: 'Wandelende Takken' van Boris Van der Avoort. © deweekvandeklank.be