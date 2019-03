Wecandance lost volledige line-up met onder anderen Kölsch en Mind Against

Wecandance, het driedaagse dance-, mode- en foodfestival op het strand van Zeebrugge, heeft in één keer de volledige line-up gelost. Voor de technoliefhebbers is de Deense dj Kölsch ongetwijfeld top of the bill, al hebben ze ook een flinke kluif aan namen als Jennifer Cardini, Joyhauser, Mind Against en Patrice Baümel.

Verder verenigt de line-up van de zevende editie van Wecandance ook opvallend veel sterke vrouwelijke acts van eigen bodem. Charlotte Adigéry, Sylvie Kreusch, Tessa Dixson, Tsar B en Tundra komen langs, maar ook dj's Black Mamba en Zoey Hasselbank tekenen present.

Wecandance heeft dit jaar als thema Safari Nomads en vindt plaats van 9 tot en met 10 augustus. Info, tickets en de rest van de line-up vindt u op de website van Wecandance.