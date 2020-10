Nu de contactbubbel opnieuw beperkt werd, vallen alle feestexperimenten in het water, schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel. 'Ook zonder klotsend vlot onder de zolen blijft dansen en plein public een tot mislukken gedoemde evenwichtsoefening'.

Drama in de Westhoek, voor wie in het weekend graag de beentjes strekt: dancing Holiday Club in Geluveld moest op bevel van burgemeester Dirk Sioen de deuren sluiten. 'Gesloten na corona-inbreuken', stond er in de kop van vrt.be. Tiens, denkt u nu misschien, ik wist niet dat er tegenwoordig dancings waren met ópen deuren? En ook: Geluveld, waar je leg daar de klemtoon op?

...

Drama in de Westhoek, voor wie in het weekend graag de beentjes strekt: dancing Holiday Club in Geluveld moest op bevel van burgemeester Dirk Sioen de deuren sluiten. 'Gesloten na corona-inbreuken', stond er in de kop van vrt.be. Tiens, denkt u nu misschien, ik wist niet dat er tegenwoordig dancings waren met ópen deuren? En ook: Geluveld, waar je leg daar de klemtoon op?Vlaamse canon: een dansbunker uit beton en baksteen, neergepoot vlakbij een rotonde op een gewestweg (de N8), een lokale burgervader die schande spreekt ('die cowboy lapt alle regels aan zijn laars'), een uitbater die zich onterecht geviseerd voelt ('een mes in mijn rug'), ... Nog iemand die daarbij de jaren tachtig van de Boccaccio voelt heropleven? Holiday Club. Heerlijk, is het. Hoe ging die Madonna-hit ook alweer? Juist, ja: 'We're gonna have a celebration/ All across the world/ In every nation/ It's time for the good times/ Forget about the bad times, oh yeah/ One day to come together, to release the pressure/ We need a holiday'. It would be, it would be so nice, maar onbekommerd feesten en dansen, het zit er al even niet meer in - en dat waarschijnlijk nog voor lange tijd. Niet dat er niet creatief naar manieren wordt gezocht. Het dancefestival Paradise City, bijvoorbeeld, dat deze zomer een kleinschalige bubbeleditie bedacht. Feestvarkens werden er per acht op dobberende vlotten verzameld, onder meer Âme en Charlotte Adigéry zorgden voor de beats. De combinatie drijven en dansen bleek echter niet erg optimaal, en vorige maand kozen de organisatoren op een andere locatie, het Drogenbos bij Brussel, voor een andere aanpak. Onder meer James Holden viste voor een peddelend publiek de meer ingetogen muziekjes uit zijn platenbak. In Mechelen vonden ze een oplossing in balkonbubbels. Het partyconcept IIIMAGINE - duidelijke klemtoon! - richtte voor drie uitverkochte edities z'n tenten op in Van der Valk-hotel. Zo'n 600 fuifbeesten konden er terecht verdeeld over 52 kamers met uitzicht op de centrale binnenvijver, waar dj's als Dr. Lektroluv en CJ Bolland present tekenden. Coronaproof, zoals dat dan heet, maar helemaal loos gaan is er toch ook niet bij op drie, binnen een balustrade berekende vierkante meter, bengelend boven de begane grond. De befaamde Kompass Klub in Gent transformeerde noodgedwongen tot een zomerterras, en sloot onlangs haar voorbije vakantiemaanden af met 2manydjs. Binnenskamers, in drie shifts van drie uur voor 3000 gegadigden, opgedeeld in gescheiden compartimenten met plaats voor maximum 10 coronabuddy's. Neerzitten mocht zonder mondmasker, de heupen zwaaien enkel mét. 'Het leek een beetje op een rare veemarkt', verwoordde één aanwezige het stomende covid-feestje. Nu de contactbubbels opnieuw beperkt werden door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke lijkt een geplande verderzetting van dergelijke feestexperimenten in het water te vallen. Ook zonder klotsend vlot onder de zolen blijft en plein public dansen - de wilde, zwetende, zwoele, en niet de schuifelende variant - dus een tot mislukken gedoemde evenwichtsoefening. Tanzverbot, zoals ze het in sommige kantons in Duitsland noemen, op feestdagen als Goede Vrijdag en Allerzielen. No shit. We zitten gevangen in een eindeloze versie van Footloose, de filmklassieker uit 1984 waarin Kevin Bacon zich verzet tegen een verbod op des duivelse dansmuziek in het stadje Bomont, Oklahoma. Ook gebaseerd op ware feiten, en wel in het Amerikaanse, streng protestantse gehucht Elmore City. Tot 1980 waren losse voetjes er strikt verboden. Ooit raken we verlost van de mondkapjes, de ontsmettingsgel, de ellebooggroet, en dat ellendig verplicht-met-winkelkar-winkelen. Maar we zullen pas echt opnieuw vrij zijn wanneer we weer onbekommerd en soepel kunnen dansen. De nood is hoog, zoveel is duidelijk. Hoe ging die andere Madonna-hit ook alweer? Juist, ja: 'Only when I'm dancing can I feel this free/ At night I lock the doors, where no one else can see/ I'm tired of dancing here all by myself/ Tonight I want to dance with someone else'.