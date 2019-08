Aya Nakamura is de meest gestreamde Franse artieste van het moment, deed wat geen Française sinds Edith Piaf gelukt is en krijgt zelfs Rihanna aan het dansen. Maar ze spreekt nog steeds de taal van de banlieues.

Wat hebben Edith Piaf en Aya Nakamura gemeen? Niet veel, behalve dat ze de laatste twee Franse zangeressen met een nummer-éénhit in Nederland zijn. Piaf met Non, je ne regrette rien in 1961, Nakamura vorig jaar met de zomerhit Djadja.

...