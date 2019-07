25 jaar geleden organiseerde Steven Thomassen zijn eerste concert, vandaag staat hij met Toutpartout aan de top van het Europese livecircuit. Maak kennis met de Limburger die The National bij hem thuis te slapen legde en Beach House kebab leerde eten.

De naam Steven Thomassen zegt u wellicht niets, maar één blik op de website van zijn boekingskantoor Toutpartout is genoeg om in te zien dat de Limburgse Gentenaar geen kleine vis is. Thomassen en zijn collega's steken Europese tours in elkaar voor onder meer Brutus, TaxiWars, SX, Whispering Sons en The Germans, maar ook voor Kevin Morby, Kurt Vile, Beach House, Steve Gunn en Waxahatchee. Daarnaast rekenen bands als Car Seat Headrest, Nils Frahm, Death Grips en Phosphorescent op Thomassen als ze in België en Nederland komen spelen.

...