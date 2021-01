Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) belooft de festivalsector uiterlijk midden maart een beslissing over het lot van de zomerfestivals.

Door het coronavirus konden er vorig jaar geen grote zomerfestivals plaatsvinden. Maar wat met de zomerfestivals van dit jaar? Hoe groot is de kans dat er begin juli duizenden mensen op de wei van Werchter Alive kunnen meezingen met Pearl Jam? Kan de versnelde vaccinatiestrategie ook voor organisatoren en festivalgangers voor perspectief zorgen?

Volgens Jan Jambon is er met de festivalsector afgesproken dat er uiterlijk midden maart een beslissing komt. Volgens Jambon moet er dan ook meer duidelijkheid zijn over de vaccinaties. 'Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er voor de festivals opnieuw dingen mogelijk worden die vorig jaar niet mogelijk waren. Maar het is nu nog te pril om daar veel over te zeggen.' (Belga)

Door het coronavirus konden er vorig jaar geen grote zomerfestivals plaatsvinden. Maar wat met de zomerfestivals van dit jaar? Hoe groot is de kans dat er begin juli duizenden mensen op de wei van Werchter Alive kunnen meezingen met Pearl Jam? Kan de versnelde vaccinatiestrategie ook voor organisatoren en festivalgangers voor perspectief zorgen? Volgens Jan Jambon is er met de festivalsector afgesproken dat er uiterlijk midden maart een beslissing komt. Volgens Jambon moet er dan ook meer duidelijkheid zijn over de vaccinaties. 'Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er voor de festivals opnieuw dingen mogelijk worden die vorig jaar niet mogelijk waren. Maar het is nu nog te pril om daar veel over te zeggen.' (Belga)