Werkelijk niemand is gebaat bij 'wet and gushy'.

1. abcdefu van Gayle

'Let me spell it out', zingt de 17-jarige Gayle in haar TikTok-hit, waarna ze het alfabet begint af te ratelen en de 'g' inruilt voor een 'u'. Mocht u het niet doorhebben: dat is 'fuck you' zeggen zonder daadwerkelijk 'fuck you' te zeggen. Het nummer is volledig opgebouwd rond die woordspeling. Desondanks werd in de gecensureerde versie geopteerd voor 'A-B-C-D-E, forget you'. Zonder context is dat nogal random. Iets soortgelijks gebeurde in 2009 met If You Seek Amy, een nummer dat voor alle duidelijkheid níét gaat over ene Amy zoeken op een feestje. Nadat ouders in paniek raakten omdat hun kroost al meezingend 'fuck me' leerde spellen, begonnen sommige radiozenders de variant If You See Amy te draaien. 'Fuca me' dus, volgens Urban Dictionary een acroniem voor 'fat upper crotch area'. Begin tegen eender welke vijftigjarige man over In the Air Tonight en hij zal spontaan de intro nabootsen, inclusief uitzinnige luchtdrum. Collins dreigende, uitgesponnen drummachinesolo leverde een van de beroemdste entrees ooit op. Zijn label dacht daar anders over en liet hem voor de officiële singleversie echte drums toevoegen aan het origineel. Niemand verkiest die versie. You're Beatiful gaat volgens Blunt zelf over 'een kerel die zo high als een papegaai op de metro zit en een wildvreemde vrouw stalkt terwijl haar lief erbij is'. Helaas had niemand dat door. Misschien omdat de zin 'I was fucking high' hier en daar werd vervangen door 'I was flying high'. Cruciale achtergrondinformatie die ons heel wat ongemakkelijke openingsdansen had kunnen besparen. Een nummer over 'een vagina die zo nat is dat je een emmer en dweil nodig hebt' proberen te censureren is om problemen vragen. Toch begrijpen wij nog steeds niet waarom 'wet-ass pussy' werd vervangen door 'wet and gushy', Engels voor 'nat en doorweekt'. Dat klinkt zo mogelijk nog obscener dan het origineel.