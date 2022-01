Maak kennis met de Britse Willow Kayne, een eclectische popster in spe.

Leeftijd: 20

...

In het lang: Willow Kayne laat zich door niets of niemand tegenhouden. Nadat ze behoorlijk wat haatreacties op haar debuutsingle Two Seater had ontvangen, gaf ze de internettrollen lik op stuk in de hyperactieve disstrack I Don't Wanna Know. 'Message for your mother, tell her next time, use a condom', zingt ze kurkdroog terwijl ze in de clip verzuurde haters te lijf gaat. Gelukkig kan Kayne ook op steeds meer voorstanders rekenen. In nog geen jaar tijd wist het opkomende talent het team van Dua Lipa achter zich te scharen, kreeg ze een plekje op de soundtrack van Fifa 22, won ze een prestigieuze Ivor Novello Award en vond ze een mentor in Nile Rodgers. Op 1 februari verschijnt haar debuut-ep Playground Antics, een chaotische explosie van pop, hiphop, punk, drum-'n-bass en 'bad bitch anthems' die naar eigen zeggen niet zouden misstaan op de soundtrack van J.Lo's strippersdrama Hustlers. Die eclectische stijl is een rechtstreeks gevolg van haar kindertijd. Haar moeder produceerde videoclips van The Prodigy, Moby en Nick Cave, 'de vreselijke muzieksmaak' van haar vader wakkerde haar interesse in house en soul aan en op zichzelf ontdekte ze Gorillaz, Pharrell en Tyler, the Creator. Voeg daarbij haar branie, sappige Britse accent, scherpe lyrics, speelse videoclips en nostalgische look en u begrijpt waarom Willow Kayne een van de boeiendste popprovocateurs van generatie Z kan worden. Een willekeurige quote: 'Onlangs noemde iemand me een millennial op TikTok. (verontwaardigd) Laat me gerust!'