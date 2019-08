Het animatievarken Peppa Pig bracht deze maand haar debuutalbum uit, belandde in een vete met Iggy Azalea en werd ontmaskerd als reus.

Peppa Pig is een antropomorf varken dat al vijftien jaar lang kleuters van over de hele wereld entertaint in het gelijknamige Britse kinderprogramma. Met uitzondering van haar hoofd dat de vorm van een haardroger heeft, is ze precies wat u van een vierjarig antropomorf varken verwacht. Ze knort als ze het naar haar zin heeft, springt graag in plassen en vormt het perfecte gezinnetje met haar broer George, Mummy Pig en Daddy Pig. Tel daarbij felle kleuren, schattige nevenpersonages en subtiele levenslessen en je krijgt een megahit onder kinderen. Het ...