Een kwartier, langer hebben Shakira en Jennifer Lopez niet om vannacht de show van hun leven te spelen tijdens de pauze van de Super Bowl. Niet eenvoudig, want achter het korte concert zit een complexe organisatie en de kans dat het voor het oog van de wereld misgaat.

Het zal niet langer duren dan een kwartier. Er doen zo'n 130 dansers mee. Latin-sterren J Balvin en Bad Bunny draven even op. Waarschijnlijk zitten Let's Get Loud en Waka waka in de setlist. En er komt - uiteraard - een eerbetoon aan Kobe Bryant. Dat is wat we ongeveer weten over wat Shakira en Jennifer Lopez vannacht Belgische tijd van plan zijn op het podium van het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. De twee wereldsterren spelen dan de Half Time Show van de Super Bowl, de finale van de National Football League (NFL).

De American football-finale is in de Verenigde Staten een soort nationale feestdag. Families komen massaal samen om met guacamole en kippenvleugels in de aanslag naar de match te kijken, veel mensen nemen de dag nadien vrij. Optredens tijdens de pauze van die wedstrijden betekent dat minstens 90 miljoen paar Amerikaanse ogen op je gericht zullen zijn, 100 miljoen als het een goede editie is, dat een veelvoud daarvan het optreden online zal zien en dat er maandag in de hele wereld zal gesproken worden over dat ene kwartiertje. Dat brengt voor de artiesten natuurlijk ook op: Justin Timberlake, die in 2018 het pauzeconcert mocht spelen, zag zijn Spotifystreams met 214 procent omhoogschieten. Het jaar ervoor was het aan Lady Gaga om te oogsten: haar album Joanne ging een halfjaar na de release van 66 naar 2 in de hitlijsten. Zelfs een oude kraker als Bruce Springsteen heeft baat bij de Super Bowl: de dag na zijn optreden stond zijn album in twee verschillende versies op 1 én 2 in de Amazon-hitlijst. Die Super Bowl Bump verklaart voor een deel waarom de artiesten van de Half Time Show niet worden betaald. Een andere verklaring is dat de show zelf al meer dan 10 miljoen euro kost. Dat geld is niet alleen nodig voor het groots opgezette vuurwerk en megalomane decorstukken, zoals de metalen tijger waarop Kate Perry in 2015 Roar zong, maar ook naar de pure logistiek. De technici bouwen het stadion in niet meer dan acht minuten om tot een concertarena zonder het American football-veld te beschadigen. Sommige artiesten, zoals Paul McCartney, houden het vrij bescheiden, anderen willen het graag wat moeilijker. Zoals Prince bijvoorbeeld, die in 2007 een podium wilde in de vorm van The Symbol. Het bestond uit 48 delen en werd door meer dan 624 getrainde vrijwilligers opgebouwd. Tekst gaat verder onder de foto's.Over Prince' concert, en dan vooral zijn versie van Purple Rain in de gietende regen, wordt nog altijd gesproken. Over andere legendarische Half Time Shows, zoals die van Madonna of Bruce Springsteen, ook. Maar er is ook een andere kant aan dat succes: als het misgaat, heeft iedereen het gezien. Nog altijd zult u geen enkel lijstje met memorale Half Time Shows vinden zonder Justin Timberlake die de borst van Janet Jackson ontbloot, toch alweer zestien jaar geleden, en de haai van Katy Perry die uit de maat danst - al verklaarde de danser in het dierenpark dat achteraf als 'een speciale rol in de show'. Falen is geen optie tijdens dat kwartier in het zicht van de hele wereld. Dat idee doet zelfs met de grootste artiesten wat. Prince was zenuwachtig, Madonna was zenuwachtig, Tom Petty was zenuwachtig en zelfs Michael Jackson, die in 1993 het idee van de Half Time Show als perfect popconcert zowat uitvond, was volgens zijn gitarist bloednerveus. 'De enige keer dat ik hem zo zag', vertelde ze in Rolling Stone.The Rolling Stones mochten trouwens óók ooit op de Super Bowl spelen, in 2006. Over dat optreden zijn de meningen verdeeld - een rockband kan per definitie minder show verkopen dan pakweg Beyoncé - maar de groep leverde wel een unieke prestatie op door alles live te spelen, vertelt Patrick Baltzell, al jaren verantwoordelijk voor het geluid op de Super Bowl, in The Verge. Dat betekent dat Baltzell en zijn team niet enkel een podium bouwen voor Mick Jagger en co, maar ook de drums van Charlie Watts, de gitaar van Keith Richards en alle andere instrumenten perfect laten werken. In diezelfde zes minuten tijd. Verder, vertelt hij, is de hoofdstem meestal live en al de rest vooraf opgenomen. Maar ook daar zijn uitzonderingen op: Prince speelde zelf gitaar en ook Clarence Clemons, de saxofonist van Springsteens The E Street Band, had geen bandje nodig. Katy Perry liet zich dan weer wel helpen door de wonderen der techniek voor enkele passages waarin ze onder meer in de lucht hing.Of Jennifer Lopez en Shakira vocale hulp krijgen, is natuurlijk niet geweten. De beide dames kunnen zingen, dat staat vast, maar wat even zeker is, is dat ze de nodige toeters, bellen, kledingwissels en dansroutines in petto hebben. Het moet in elk geval een historische show worden, niet alleen voor hen, maar ook voor de Latijns-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Na Gloria Estefan in 1992 zijn Lopez en Shakira nog maar de tweede en derde latina die het meestbekeken popconcert ter wereld mee mogen dragen. Bovendien vindt het concert plaats in Miami, waar een grote meerderheid aan Hispanics woont, en is de latinmuziek aan een ongeziene opmars bezig. 'Als ik denk aan mijn dochter en alle meisjes in de wereld die kunnen dat twee latina's dit doen in dit land en op dit moment... dat maakt ons sterker', zei Lopez op de persconferentie. Van de vete tussen haar in Shakira, waar verschillende media de afgelopen dagen naar hintten, lijkt geen sprake meer. Dat is alvast goed nieuws voor de tv-kijkende Amerikaan, die na matige intermezzo's van Justin Timberlake (2018) en Maroon 5 (2019) nog eens een Half Time Show voor de geschiedenisboeken wil zien.