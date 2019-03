Waarom de nieuwe plaat van Trixie Whitley niet zomaar 'a nice album' mocht zijn

Op haar nieuwe plaat Lacuna legt Trixie Whitley het aan met een hiphopproducer, speelt ze bijna geen gitaar en trekt ze voluit de politieke kaart. 'Fuck lauw!' is het motto. La nouvelle Trixie, in vier kernwoorden.

1. hiphop

'Toen ik nog een klein dj-meisje was - nog een kind eigenlijk - en mocht draaien op hippe party's in het Gentse SMAK en zo, was hiphop al een van de vele genres waar ik mee bezig was. Vooral de old-school dingen, zoals Run DMC en Roxanne Shanté. Ik ben opgevoed met op de achtergrond rhythm-and-blues, funk en disco, de fundamenten van hiphop. In New York kon je toen ook nog overal op straat mixtapes kopen, en in ieder park stonden wel ergens rappers te freestylen.

...