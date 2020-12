'De millennials van vandaag zijn blijkbaar de boomers van morgen', bedenkt Knack Focus-redacteur Jonas Boel zich, bij het analyseren van De Tijdloze 100 van Studio Brussel.

'Thank you, boomer'. Met die reclameboodschap ronselt Studio Brussel stemmen voor De Tijdloze 100 in een advertentiecampagne. 'Het mag ook eens gezegd worden', vindt de zender. 'Ook al doe je soms zuur op Facebook, EN OOK AL DOE JE DAT IN ALL CAPS (...) en ook al noem je onze generatie al eens snowflakes... Je hebt ons toch maar mooi Fleetwood Mac, The Smiths, en Dire Straits gegeven'. Die vervelende, verzuurde boomers, zijn ze toch nog ergens nog goed voor. 'Bedankt voor de beste, tijdloze muziek'. Knipoogje. Alleen, met hun ludiek bedoelde campagne legt StuBru wel een pijnpunt bloot. Want De Tijdloze 100 moet zowat de meest oubollige, conservatieve lijst van alle lijsten zijn die de 'jongerenzender' elk jaar de ether in knalt. De millennials van vandaag ('onze generatie') zijn blijkbaar de boomers van morgen. Want waar zitten ze, de millennials in De Tijdloze? Als we er de lijst van vorig jaar bij nemen is Alex Turner van Arctic Monkeys met z'n 34 lentes de benjamin, in een top 100 voornamelijk bevolkt door doden, has beens, en bejaarden. De nieuwste, meest recente song in de editie van 2019 kwam van de metalband Disturbed, op #37 met het vijf jaar oude The Sound of Silence. Een cover uit 1965 nota bene, van Simon & Garfunkel. Vreemd. Het jongerenpubliek van StuBru, dat voorgesteld wordt 'woke', alternatief, en progressief te zijn, stemt elk jaar de meest homogene, witte, mannelijke, voornamelijk rond ouderwetse gitaarmuziek opgebouwde lijst klassiekers bij elkaar. Nauwelijks vrouwen, nauwelijks kleur, niemand onder de dertig. Slim eigenlijk, van StuBru, om die vaststelling met de voeten vooruit te tackelen in hun boomer-campagne. 'Ja, maar', hoor ik u denken. 'Dit is wel een lijst KLASSIEKERS, dus logisch dat er geen nieuwe, recente muziek in staat!'. Songs moeten nu eenmaal ook een soort leergeld betalen, anciënniteit opbouwen, hun tijdloze waarde bewijzen. Die logica is begrijpelijk, maar wordt netjes weerlegd door de geschiedenis.De Tijdloze is bijna even oud als Studio Brussel zelf, en gaat al sinds 1987 mee. In 1990, toen Deep Purple's Child In Time en de Rolling Stones met Angie nog bovenaan de plak zwaaiden, verscheen er op plek #51 een opvallende nieuwkomer: Pixies, met Monkey Gone To Heaven. Die single verscheen begin 1989, en was dus nog maar dik anderhalf jaar jong. Het jaar nadien deed Nirvana op plaats #31 nog beter: Smells Like Teen Spirit was in december 1991 nauwelijks vier maanden uit, toen de grungehymne voor het eerst in De Tijdloze verscheen, om sindsdien nooit meer te verdwijnen. Dat instant klassiekers erg snel hun plaats in de muziekgeschiedenis kunnen opeisen bewees ook dEUS, in 1994 nieuw op plaats #48 met het eerder dat jaar verschenen Suds & Soda. De laatste keer dat een artiest in één en hetzelfde jaar meteen De Tijdloze wist te penetreren was in 2008, toen Kings of Leon op #62 stond te blinken met Sex On Fire. Trek daar zelf gerust een conclusie uit. Dat het veel beter kan, bijvoorbeeld. Niet dat The Weeknd of Dua Lipa van mij meteen in die lange, legendarische lijst behoren, maar ik verwacht dit jaar wel op z'n minst één song van Billie Eilish ergens tussen de 100 en de 1. Anders moet StuBru z'n veronderstelde demografie eens dringend onder de loep nemen. En waarom niet eens denken aan FKA twigs, Kendrick Lamar, James Blake, of Aldous Harding? Solange, Frank Ocean, Lana Del Rey, Rosalía, en Tame Impala hebben de voorbije jaren toch ook tijdloze dingen laten horen? En bij de Belgen: mogen we Gorik, Pt. 1 van Zwangere Guy niet stilaan een klassieker (in wording) noemen? Net als Paténipat van Charlotte Adigéry? En wat met het immens populaire Habibi van Nieuwe Lichting-laureaat Tamino? Kijk, trouwens, wat er gebeurt wanneer De Tijdloze een broodnodige verjongingskuur ondergaat: als vanzelf wordt de lijst meteen ook een pak vrouwelijker en diverser. Nou nou! Met andere woorden: beste StuBru-jongere, practice what you preach, en grijp de kans om die vermaledijde boomers écht een hak te zetten. Denk bij het samenstellen van uw Tijdloze ook eens aan de toekomst. Net zoals vroeger. Knipoogje. PS: deze stem ík er alvast in.