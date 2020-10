Je kunt je weer inschrijven voor De Nieuwe Lichting, de wedstrijd van StuBru die eerder talent als Tamino, Equal Idiots en Brihang voortbracht. Met StuBru-gezicht Rik De Bruycker heeft DNL alvast een kersvers uithangbord te pakken.

Rik De Bruycker: Voor alle duidelijkheid: zelf zit ik niet in de jury. Als gezicht van de wedstrijd moet ik immers neutraal blijven. Ik presenteer al enkele jaren #ikluisterbelgisch(vroeger Eigen Kweek , nvdr.) op StuBru, waarin ik alleen maar Belgische muziek draai en er geregeld jong talent voor het eerst op de radio komt. In die zin voel ik me dus zeker thuis bij De Nieuwe Lichting. Als ik beginnende artiesten kan steunen, doe ik dat graag.

Studio Brussel geeft dit jaar airplay aan de dertig beste inzendingen, en dus niet louter aan de negen finalisten die de jury selecteert.

De Bruycker: Dat heeft te maken met corona. Er zijn veel festivals, dorpsfeesten en pensenkermissen weggevallen die heel belangrijk zijn voor beginnende artiesten. Daarom wilden we graag nog meer talenten een duwtje in de rug geven. Bovendien krijgen die dertig inzendingen ook een juryrapport met feedback. Daar hebben ze misschien zelfs meer aan dan aan de pensenkermis van Steenokkerzeel. (lacht)

Ook nieuw: naast de professionele omkadering van concertzaal Trix zal dit jaar ook Vi.be, de opvolger van Poppunt, de winnaars met raad en daad bijstaan.

De Bruycker: Klopt. Vi.be zal de drie winnaars een jaar lang begeleiden en een antwoord geven op prangende vragen. Of het nu gaat over werken met KVR (de kleinevergoedingsregeling, nvdr.) of hoeveel flessen rum je op een rider mag zetten. Alle levensnoodzakelijke dingen die je als band wilt weten, zeg maar.

Wat voor artiesten hoop je tegen te komen tussen de deelnemers?

De Bruycker: Ik wil vooral veel bands met een eigen smoel zien, die niet te hard proberen om bestaande acts na te bootsen. (denkt na) Al mag er van mij gerust een nieuwe Leo Caerts tussenzitten met een wereldhit à la Eviva España.

Inschrijven voor De Nieuwe Lichting kan tot 11/10. De negen finalisten worden in januari bekendgemaakt. Alle info op stubru.be

