VTM pakt dit voorjaar nog uit met een Vlaamse versie van The Masked Singer, een Koreaans format waarin bekende mensen anoniem optreden. Dat maakte de zender vrijdag bekend. Niels Destadsbader presenteert het programma.

Beroemdheden hijsen zich in excentrieke kostuums zodat niemand hen nog herkent en nemen het al zingend tegen elkaar op: dat is het idee van The Masked Singer, een Zuid-Koreaans tv-format dat in meer dan twintig landen loopt of heeft gelopen. Het idee is dat de kijkers pas te weten komen wie er in een pak zit als hij of zij uit de wedstrijd valt.

Om u een idee te geven: in Nederland kroop ex-K3-zangeres Josje Huijsman in een eenhoornpak, viel Gers Pardoel vroeg in de wedstrijd af als konijn en werd de wedstrijd gewonnen door mezzosopraan Tania Kross, verkleed als robot. In de Verenigde Staten haalde de in een monsterkonstuum gehulde rapper T-Pain het in het eerste seizoen voor Donny 'pauw' Osmond. Maar het hoeven niet altijd muzikanten te zijn: in het Verenigd Koninkrijk viel voormalig Labour-politicus Alan Johnson al vroeg uit de race.

Nu komt de absurde muziekwedstrijd ook naar ons land: VTM pakt er nog dit voorjaar mee uit en legt de presentatie in handen van Niels Destadsbader en nog een andere presentator, die in de loop van vrijdag wordt bekendgemaakt. Wie er zal deelnemen, is vanzelfsprekend nog geheim. Destadsbader weet naar eigen zeggen zelf niet wie zich zal verkleden voor de Vlaamse versie. 'Alles staat of valt met het mysterie van het programma. Het idee dat de kijker per ongeluk zijn favoriet naar huis kan sturen, is echt geestig', vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

De precieze uitzenddatum van VTM's The Masked Singer wordt later bekendgemaakt.

Knack Focus-muziekredacteur Jonas Boel keek naar de internationale versies van The Masked Singer en vindt het format alvast ideaal voor politieke debatten, schrijft hij in zijn wekelijkse column: 'Neem de politicus zijn smoel af, en geef hem enkel nog zijn stem. Wij moeten het daar ook mee doen'

'The Masked Singer' scoort wereldwijd. Is het ook een idee voor onze politieke debatten? © -

