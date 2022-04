LUNALIA, het voorjaarsfestival van het Festival van Vlaanderen Mechelen, staat dit jaar volledig in het teken van het Mechelse jaarthema Zinderende Stilte. Tijdens LUNALIA worden meer dan 25 concerten, twee muziektheaterproducties, diverse workshops en maanrituelen gepresenteerd in de Mechelse binnenstad.

Het gratis openingsfeest LUNALIA LIFT OFF start om 14.00 uur met een muzikale ontdekkingstocht door Mechelen. Het Canadese ensemble Constantinople met artistiek leider Kiya Tabassian opent de lift off met een solo in het hoogkoor van de Sint-Romboutskathedraal. In het auditorium van het Diocesaan Pastoraal Centrum klinkt de Bosporus dankzij kemençespeelster en componiste Neva Özgen en qanunspeelster en componiste Didem Başar. Daarna gaat de reis via oedspeler Charbel Rouhana naar Libanon. In het Mechelse Cultuurcentrum presenteren vedelspeler Reza Abaee en percussionist Hamin Honari de landstreek Beloetsjistan die tegenwoordig verdeeld is over Iran, Pakistan en Afghanistan. In Kunstencentrum nona neemt percussionist Patrick Graham de toehoorders mee naar Montreal. Zijn concert is tegelijkertijd een voorproefje voor het minifestival NoiseNoiseNoise dat Lunalia samen met nona presenteert.

Elk concert wordt voorafgegaan door één van de gedichten van Herman De Coninck. De dichter stierf 25 jaar geleden in Portugal, maar werd in Mechelen geboren. De muzikale reis wordt afgesloten met het project 'Songs of travel' van Bel Ayre. Aan de hand van liederen vanuit alle hoeken van de wereld wil het ensemble een universele kijk bieden op onze reisdrift.

LUNALIA koos voor haar festivaleditie van 2022 het motto 'De Rest is stilte' en tracht de spanning die tussen stilte en geluid wordt opgebouwd weer te geven in verschillende voorstellingen. LUNALIA 2022 gaat door van 23 april tot en met 8 mei 2022. Meer informatie over de programmatie en tickets via www.lunalia.be

