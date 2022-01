Van maandag 31 januari tot zondag 6 februari organiseert VI.BE voor de tweede keer de Week van de Belgische Muziek. Over heel het land worden allerlei acties op poten gezet om de lokale muzikale scene een duwtje in de rug te geven.

VI.BE, het aanspreekpunt voor Belgische artiesten en de muzieksector, organiseerde vorig jaar de eerste editie van de Week van de Belgische Muziek. De bedoeling was om lokale muzikanten een hart onder de riem te steken in de moeilijke coronaperiode.

Een jaar later is de situatie nog steeds moeilijk, en dus zag VI.BE er heil in om een nieuwe editie te organiseren. Dit jaar zal die ook effectief over heel het land plaatsvinden: in Wallonië heeft de RBTF zich aangesloten om daar het project te trekken.

Prijsuitreikingen

Oorspronkelijk stonden de MIA's, de grootste nationale muziekprijzen, symbolisch in het midden van de week gepland. Die zijn echter uitgesteld, vanwege de aanhoudende pandemie en de daarbij horende maatregelen die het nog steeds niet toelaten om een evenement van die grootte te organiseren.

Dat wil echter niet zeggen dat de industrie bij de pakken blijft zitten. Enkele andere prijsuitreikingen zullen wel doorgaan: op 2 februari zijn er de Flanders Folk Awards, en mensen die op 31 januari de metro in Brussel nemen zullen daar dankzij Belgian World Music Network enkel Belgische wereldmuziek in de stations horen. Ook gaan op 5 en 6 februari de halve finales van de Nekka-wedstrijd door, waar Nederlandstalige artiesten strijden voor een plekje op het podium van de Lotto Arena tijdens de Nekka-nacht.

Acties

Verder komen er acties van bijna heel de Belgische muziek industrie. Zo zullen bijna alle Belgische en Vlaamse zenders zich tijdens de week toespitsen op vaderlandse muziek. Zowat alle grote concertzalen dragen ook hun steentje bij. Zo zijn er optredens van Belgische artiesten en worden er residenties georganiseerd. Bovendien organiseren Het Depot, Trix, OLT Rivierenhof en VI.BE opnieuw de (Don't) Mind the Future Talks, een reeks lezingen over relevante thema's binnen de muziekindustrie. Deze zullen tijdens de Week van de Belgische Muziek van maandag tot en met donderdag live te volgen zijn via Facebook.

Ook op het lokale niveau zijn er tal van initiatieven, en dankzij een samenwerking tussen muziekwinkels, platenlabels en streamingdiensten zullen er in alle winkelrekken prominente plaatsen gereserveerd zijn voor Belgische muziek. Ten slotte wordt ook de luisteraar uitgenodigd om Belgische muziek te steunen met de hashtag #weekvandebelgischemuziek.

Een volledig overzicht van alle initiatieven, en wie er allemaal op welk evenement werd uitgenodigd, vindt u op de website van de Week van de Belgische Muziek.

