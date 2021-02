De Vlaamse regering trekt 60 miljoen euro uit om de festivalzomer te redden. Het gaat om terugbetaalbare voorschotten voor de opstart en subsidies voor veiligheidsmaatregelen tegen de pandemie. Dat staat woensdag in De Tijd, De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) maakt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) 50 miljoen vrij aan terugbetaalbare voorschotten. Organisatoren kunnen zo met een verminderd financieel risico aan de opbouw van hun festival beginnen. Het voorschot moet niet worden terugbetaald als het event wordt geannuleerd.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) trekt dan weer 10 miljoen euro uit om kleinere muziekfestivals te helpen met maatregelen die bezoekers tegen het virus beschermen. Het geld kan dienen voor de bouw van sneltestdorpen, extra in- en uitgangen of de huur van een groter terrein.

De sector is blij met de steun, maar reageert niet euforisch. 'Daarvoor is de onrust te groot', klinkt het in Het Laatste Nieuws. 'We weten nog altijd niet waar we komende zomer aan toe zijn.' (Belga)

