Tomorrowland heeft de Amerikaanse popster Katy Perry toegevoegd aan de affiche van de digitale editie van het festival, op zaterdag 25 en zondag 26 juli.

'Tomorrowland Around the World' is het digitale alternatief voor de afgelaste editie van Tomorrowland dit jaar. Meer dan zestig artiesten treden er op, op acht verschillende podia. Als tickethouder kan je het gebeuren online volgen op je pc, laptop, smartphone of tablet. De organisatie zorgt ook voor een typisch Tomorrowlanddecor dat met special effects en 3D-technologie tot stand werd gebracht.

Op de affiche stonden tot nu toe vooral dj's - en vaste Tomorrowlandklanten - als Armin van Buuren, David Guetta en Paul Kalkbrenner. Nu komt daar met Katy Perry dus een heuse popster bij. Perry scoorde wereldhits met onder meer I Kissed A Girl, Firework, Roar en Dark Horse en verkocht wereldwijd meer dan 45 miljoen albums en 135 miljoen nummers, naast 40 miljard cumulatieve streams. Ze was ook de eerste persoon die 100 miljoen volgers op Twitter bereikte.

Op het virtuele Tomorrowland zal Perry 'een spectaculaire en ongeziene show' brengen, belooft de organisatie, met zowel haar grootste hits als materiaal van haar nieuwe album Smile dat op 14 augustus uitkomt.

'Ik heb altijd al deel willen uitmaken van de fun van Tomorrowland en ik ben de verbazingwekkende innovatie en technologie die altijd eigen is geweest aan dit festival al lang aan het volgen', zegt Katy Perry. 'Ik ben zo blij om deel uit te maken van deze versie en ik hoop dat mijn set mensen zal doen glimlachen.' (Belga)

