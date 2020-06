Het populaire dancefestival Tomorrowland organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 juli een virtuele editie onder de noemer 'Tomorrowland Around the World, the digital festival'. Op de affiche staan vaste Tomorrowlandklanten als Armin van Buuren, David Guetta en Paul Kalkbrenner.

Omwille van het coronavirus is er dit jaar geen dubbelweekend van Tomorrowland in De Schorre in Boom, maar het festival maakt van de gelegenheid gebruik om te experimenteren met een digitale editie. Meer dan zestig artiesten zullen er een set brengen, die je als tickethouder online kan volgen op je pc, laptop, smartphone of tablet.

De organisatie zorgt ook voor een typisch Tomorrowlanddecor dat met special effects en 3D-technologie tot stand werd gebracht, zo leert een sneak preview die het festival lanceerde. Er zijn acht verschillende podia waartussen je kan kiezen.

Tomorrowland strikte tientallen dj's en andere elektronische acts die dit jaar op het festivalterrein in Boom zouden hebben gestaan of er de voorbije jaren te zien waren. Het gaat onder meer om Armin van Buuren, David Guetta, Paul Kalkbrenner, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Amelie Lens, Steve Aoki, Tiësto en Lost Frequencies.

Tickets zijn vanaf donderdag te koop en kosten 12,5 euro voor één dag of 20 euro voor het hele weekend. De volledige affiche en alle praktische info staan op de website van het festival. (Belga)

