De verkoop van cd's is tijdens de eerste zes maanden van dit jaar bijna gehalveerd in de Verenigde Staten. Daardoor was de opbrengst uit de cd-verkoop lager dan die uit de verkoop van vinylplaten, en dat is voor het eerst sinds 1986.

Er gingen van januari tot en met juni 8,8 miljoen vinylplaten over de toonbank in de VS, zo blijkt uit cijfers van de interprofessionele vereniging, de Recording Industry Association of America (RIAA). Die verkoop vertegenwoordigde een omzet van 232,1 miljoen dollar, of 3,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

In diezelfde periode daalden de opbrengsten uit de verkoop van cd's met 47,6 procent tot 129,9 miljoen dollar. Er werden 10,2 miljoen compact discs verkocht.

Het is de eerste keer sinds 1986 dat de opbrengsten van platen hoger liggen dan die van de cd's. In dat jaar was de audiocassette nog dominant. Die had toen een marktaandeel van 58 procent op basis van het aantal verkochte exemplaren.

Verzamelaars

De vinylverkoop houdt goed stand dankzij een nieuwe generatie verzamelaars.

Maar het bijft een niche: de verkoop vertegenwoordigde in de eerste jaarhelft maar 4,1 procent van de totale omzet van de Amerikaanse muziekindustrie. Die wordt nu volledig gedomineerd door digitale muziek. Die is goed voor 91 procent van de omzet, waarvan 84,8 procent voor het segment streaming. Het aantal streamingabonnementen nam bijvoorbeeld met 23 procent toe tot 72,1 miljoen.

De hele muziekindustrie in de Verenigde Staten zag haar omzet in de eerste zes maanden stijgen met 5,6 procent tot 5,65 miljard dollar (bijna 4,8 miljard euro).

