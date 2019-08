YouTube is een goudmijn vol vergeten video's, ook van celebrity's. Vijf filmpjes die u eraan herinneren dat zelfs de grootste sterren ooit ongemakkelijke pubers waren.

De fluitcover van Lizzo

Er is maar één iemand die een fluitversie van Empire State of Mind credibel kan brengen, en dat is Lizzo. Eerder deze maand herontdekten fans het oude YouTube-kanaal van de Amerikaanse souldiva. De toen nog onbekende twintiger waagde zich destijds niet alleen aan Alicia Keys en Jay-Z, maar bracht ook een pianocover van Adeles Someone Like You. Waarna iemand haar aanraadde om mee te doen aan een talentenjacht. Bleek niet nodig.

De acrobatie van Billie Eilish

De allereerste video van Billie Eilish op het YouTube-kanaal is er eentje waarin ze als twaalfjarige een aardig staaltje luchtacrobatie uitvoert op de tonen van Pinks Why Did I Ever Like You, maar in feite staat zowat haar hele leven online. Een cover van Missy Higgins' Secret op haar elfde, enkele puberale Vines en repetitiefilmpjes van haar oude dansschool: met slechts enkele klikken kunt u Eilish' jeugd herbeleven.

De drumsolo's van Morgan Simpson

Ook voor hij de drummer van buzzband Black Midi werd, was Morgan Simpson al een klein slagwerkwonder, getuige zijn oude YouTube-kanaal, genaamd hitchinboys. Op zijn achtste uploadde Simpson zijn eerste drumsolo, op zijn elfde speelde hij zijn eerste festivals en coverde hij Michael Jacksons Black or White en in 2014 won hij de Young Drummer of the Year-award. Geen idee wat u op uw achtste uithaalde, maar wij vinden dat confronterend.

De ode aan de statistiek van Timothée Chalamet

Wél een geruststellende gedachte: zelfs de hotste acteur van Tinseltown was ooit een onhandige tiener die niet goed wist wat aan te vangen met zijn ledematen en die zijn pet achterstevoren droeg. Twee jaar geleden kwam daar bewijsmateriaal van aan het licht: Chalamet die onder het pseudoniem Lil Timmy Tim zijn nummer Statistics brengt, een ode aan zijn lerares statistiek. 'Dit verdient een Oscar', klinkt het in de comments.

De fictiereeks van Ariana Grande

Op haar dertiende creëerde Grande samen met haar beste vriend Aaron Simon Gross in de slaapkamer de wel zeer low-budget webserie Freaky Forever, een parodie op de film Freaky Friday, waarin een broer en zus wakker worden in elkaars lichaam. Uiteindelijk werden dat drie seizoenen, al klinkt dat iets indrukwekkender dan het is: de meeste afleveringen klokken af onder de drie minuten, waarvan zo'n vierde naar de begingeneriek gaat.