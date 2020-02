Niet alleen rappers, maar ook hiphopproducers van bij ons doen het goed. Ze werken voor Belgische rappers als Dvtch Norris en Zwangere Guy, maar duiken ook in de studio met Rejjie Snow, krijgen complimenten van Flume en gaan aan het werk voor Karen Damen.

ANDERS (21, Lint)

Remi De Roeck alias Anders, producete voor artiesten zoals het Belgisch-Argentijnse hiphopfenomeen Bhavi , Ian Thomas, de Nederlandse rapper F1rstman en De Nieuwe Lichting-finalist Rian Snoeks. Voor Big in Japan, een nummer van de Gentse groep Uberdope, sloeg hij bovendien de handen in elkaar met de Compact Disk Dummies. Ook in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Argentinië en zelfs in Turkije bracht hij al nummers uit.

'I outwork everyone... Per dag gaan er zo'n 2 à 3 tracks de deur uit', vertelt Anders De laatste twee jaar werk ik zeven dagen op zeven, 18 uur per dag. Maar ik vind dat leuk om te doen, dus voor mij voelt het niet aan als werken. That's the secret, doen wat je graag doet en er honderd procent voor gaan.' Deze werkethiek legt hem geen windeieren. Met zijn bedrijf Andersmedia verzorgt De Roeck niet alleen de productie voor artiesten en bedrijven, maar ontfemt hij zich ook over de mix, de mastering en het management. 'Als label zorgen we bijvoorbeeld ook voor de distributie. Dit jaar hebben we zo'n 150 releases gehad via Andersmedia.' Het is geen verbazing dat de jongeman zijn middelbare school vaarwel zei en ervoor koos om zijn diploma via de examencommissie te behalen.Ook de volgende maanden stuurt hij alvast een heleboel op ons af, van enkele nummers uit de aankomende EP van de in het Russisch rappende Chibi Ichigo tot het muzikale soloproject van Karen Damen. Jep, hij schrijft en producet nu ook voor de voormalige K3-zangeres. 'Maar daar kan ik momenteel nog niet veel meer over kwijt.' Louis Shungu begon zo'n negen jaar geleden met producen en stond sindsdien achter de draaitafels in landen zoals Rusland, Italië, Oostenrijk, Portugal en Frankrijk. Hij mocht meedoen op een mixtape van Rejjie Snow, was te horen op The Lot Radio in New York, speelde een set voor Boiler Room in Londen en tourde samen met zijn band in Japan. Tussen de bedrijven door bracht hij ook nog eens een paar albums uit, ook op vinyl en cassette. Vorig jaar leverde A Black Market Album hem nog een mooie 7,3/10 op van muzieksite Pitchfork.Afgelopen jaar kwam hij zo met A book of 100 spiritual beats op de proppen, een selectie van honderd beats die je in een kleine drie uur meenemen door zijn muzikale carrière. 'Het vertegenwoordigt al mijn research, discipline en ge-oefen van de voorbije 5 jaar. Het is zo dat mijn stijl zich gevormd heeft', vertelt hij. Shungu maakte in die periode in totaal meer dan duizend beats en hoefde ze dus maar uit te kiezen om dit conceptalbum tot een goed einde te brengen. Of hij hierna dan nog wel genoeg inspiratie overhoudt om nog een duizendtal nummers uit zijn mouw te schudden? Blijkbaar wel, want als we Shungu mogen geloven dan kunnen we dit jaar al een volgend album verwachten. In maart trekt Shungu voor 12 dagen naar Los Angeles om daar samen te werken met verschillende lokale artiesten. Met wie precies weet hij nog niet, maar aangezien Shungu enkele van zijn albums uitbracht onder het Californische label Hot Record Société is zijn lokale contactenlijst alvast goed gevuld. 'Ik mik vooral op de internationale scene. Mijn muziek behoort niet toe aan een bepaald land, maar is universeel.' Ashley Morgan mocht zich in 2013 tot winnaar kronen van de allereerste Champion Sound Beat Battle, toen nog onder de naam LGTL. Nadien ging het snel voor de jongeman: hij werd opgepikt door überconnaisseur LeFtO, mocht openen voor The Gaslamp Killer, bracht enkele nummers uit onder het prestigieuze Brownswood Recordings van Gilles Peterson, kreeg complimenten van Flume nadat hij via Tangram Records zijn voorprogramma verzorgde en geraakte zo tot in Los Angeles, waar hij optrad in Low End Theory, dé club die het toenmalige centrum vormde van de progressieve hiphop. Ashley schopte het zelfs als een van de eersten Belgen tot achter de draaitafels van Boiler Room voor een exclusieve set in het Atomium. We zouden bijna vergeten dat hij ook 'gewoon' als de vaste producer van Dvtch Norris fungeerde.Vorig jaar gooide Morgan zijn alias LTGL overboord en sindsdien gooide hij alle muzikale remmen los. Op zijn solodebuut-EP LETGOLETGOLETGO horen we hem voor het eerst zelf rappen en klinken zijn producties fris, alsof ze van over de zee komen. Voor Morgan blijft het rappen toch vooral een leuk extraatje en productie zijn hoofdbezigheid. Zo verzorgt hij momenteel de productie van nummers voor Martha Da'ro, waaronder haar laatste single Fool. 'Ik zal altijd muziek blijven maken voor mezelf, maar ik wil sowieso ook voor anderen blijven producen. Het is altijd een leerrijke ervaring om zo nauw met iemand anders samen te werken.' Met Susobrino en Pippin, twee andere Belgische producers, vormt hij het collectief Noannaos en trok hij onlangs nog op inspiratietripje naar het Zuid-Franse bergdorpje Cucoron. Dat Ashley Morgan in staat is te verwonderen, wisten we al langer. Het is vooral uitkijken naar wat dat verder nog gaat geven, nu hij de grenzen heeft losgelaten. 'Met LGTL had ik op het einde niet meer het gevoel dat ik nog echt met mijn sound kon experimenteren. Nu kan ik me echt wel terug meer uitleven. De volgende EP zal alvast meer experimenteel zijn dan de vorige,' belooft Ashley. Van Rodrige Bertuille hebt u misschien nog niet gehoord, maar van zijn beats waarschijnlijk al wel. Berteuille is de man achter de muziek van onder andere Gorik Pt. 1 en Beter Leven, de tot volksliederen verheven nummers van de Brusselse rapkoning Zwangere Guy. Ook op diens laatste album BRUTAAL droeg Stab zijn beatje bij aan tracks zoals Gutterlijfstijl, Ellebogenwerk en Spekglad. Berteuille is met zijn zeventien jaar ervaring op de teller een ancien en komt nog uit een tijd waar drumcomputers en workstations zoals de MPC's van AKAI de dienst uitmaakten. Lang werkte hij zo goed als enkel onder de taalgrens, maar zijn samenwerking met Zwangere Guy bracht daar verandering in. 'In Vlaanderen en Brussel is de scene enorm en veel beter georganiseerd dan hier in Wallonië. Gorik (Van Oudheusden, de echte naam van Zwangere Guy, nvdr.) en zijn entourage vormen daar het perfecte voorbeeld van,' vertelt Stab. 'Mijn eigen visie en benadering is daardoor ook veranderd. Ik heb serieuzere ambities en pak de dingen nu veel professioneler aan.'Die ijver blijkt ook uit Stab's goedgevulde planning. Zo komt hij dit jaar met een instrumentale beattape, duikt hij de studio in met de Franse producer Crown en bouwt hij aan een album dat letterlijk grenzen overschrijdt, met dank aan een hele hoop verschillende MC's. 'Meerdere Vlaamstalige rappers, onder wie Zwangere Guy, maar ook Nederlanders, een Amerikaan en zelf een Zwitser,' verklapt Stab. 'Het wordt een mix van artiesten met elk hun eigen stijl, samengebracht tot één gekleurd geheel.' 'Ik maak geen hiphop pur sang', vertelt de Youniss Ahamad, zoals Corrupted echt heet. Liever omschrijft hij zijn werk als elektronische muziek met een breed gamma aan invloeden, waaronder hiphop. 'Mensen kunnen misschien niet meteen plaatsen wat voor genre ik nu exact maak, maar ik vind dat net interessant.' Sinds eind 2018 maakt hij tijdens zijn liveshows gebruik van unieke visuals. 'Sindsdien ben ik nummers op een heel andere manier gaan schrijven. Ik ben meer gaan denken in songs dan in beats.' Berg Der Miserie, een samenwerking met Luie Louis & Mitxelena, was de eerste stap op die nieuwe route. Het nieuwe jaar werd vervolgens ingeleid met de geboorte van You Said, een eclectisch nummer dat ook meteen zijn kersverse sound aankondigt. 'Voor een stuk leunt die single wel aan bij wat ik vroeger maakte, maar dan ruimdenkender. Tegelijkertijd omvat het voldoende waar ik naartoe wil,' vertelt Corrupted. You Said vormt zo het definitieve kantelpunt in zijn muzikale carrière. 'Ik sta voor de volle honderd procent achter alles wat ik nu uitbreng.Lang hoeven we niet meer te wachten op nieuw werk, want eind maart brengt hij al nieuwe muziek uit met Limburgs-Gentse songwriter Audri. Zelf is hij ook nog erg enthousiast over een nieuwe samenwerking met Mitxelena. 'Momenteel probeer ik veel met andere artiesten en vooral zangers samen te werken,' vertelt Corrupted, die daarnaast ook zijn eigen stem durft te gebruiken. 'Het gebeurt steeds vaker dat ik mijn stem gebruik om synths mee te vormen. Of dat ik even een idee neurie en dat het ook zo in het finale nummer belandt.'