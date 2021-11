De finalisten van Sound Track, het tweejaarlijkse live- en kansenparcours van VI.BE en de livesector dat eerder talent als Shaka Shams, Peenoise en Meskerem Mees voortbracht, zijn bekend. Op 18 en 19 december nemen ze het tegen elkaar op in verschillende concertzalen. Wij snuffelden al eens door de kanshebbers.

1. Porcelain id

'Zeer ontwikkeld geluid voor iemand zo jong als ik. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen dat ik het zelf niet zou kunnen', aldus ambassadeur Meskerem Mees over Porcelain id, het alter ego van de 22-jarige Hubert Tuyishime, die onlangs debuteerde met Mango, een ep vol poëtische, lofi indie in het Engels en Nederlands. Beluister zeker het wondermooie Montana, idealiter in combinatie met de sfeervolle videoclip.

Veel weten we niet over Yacid, behalve dat het project gedragen wordt door een zelfverklaarde cyberpunk weirdo uit Antwerpen die dreigende electronica maakt, optreedt in futuristische kostuums, naast muzikant ook gamer, cosplayer, streamer en model is en volgens ambassadeur Tsar B 'gedurfd en internationaal' klinkt. Genoeg om ons te intrigeren. Doet misschien wel al een belletje rinkelen: Ão, de Leuvense band van Brenda Corijn en Siebe Chau. Samen combineren ze Latijns-Amerikaanse gitaarklanken met groovy percussie en betoverende vocals in het Portugees en Engels. Door een Erasmusstudie en een pandemie kwam hun zelfgetitelde debuutplaat grotendeels via e-mail tot stand, maar tijdens Sound Track kunt u ze in één en dezelfde ruimte aan het werk zien. De 24-jarige Catherine Smet begon nog niet zo lang geleden eigenhandig intieme liedjes op te nemen in haar studentenkamer, maar wist intussen al een heuse girlband rond zich te verzamelen, werd geselecteerd voor De Nieuwe Lichting, mocht deze zomer wat festivalletjes afschuimen en stond al verschillende keren in het voorprogramma van Mauro Pawlowski. Denk: de Clairo van het Waasland. De Gentse band rond de jonge multi-instrumentalist Frederik Daelemans haalt inspiratie uit King Krule, Radiohead en de Londense jazzscene, bricoleert een warme mix van postpunk, jazz, indiepop en artrock, nam al deel aan Humo's Rock Rally en dropte eerder dit jaar Opal, een conceptuele debuutplaat over edelstenen. Een naam om in de gaten te houden, ook na Sound Track.