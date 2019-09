Uw interesse voor de muziek van Daniel Johnston is gewekt, maar u wil liever niet verdrinken in de waanzin die 's mans oeuvre is? Dan reiken we u een helpende hand: de vijf platen van Daniel Johnston die u in huis moet hebben.

Hi, How Are You? (1983)

De prille, primitieve Daniel Johnston. Opgenomen op een aftandse cassetterecorder - niet álle achtergrondgeluiden waren wellicht intentioneel - maar vorig jaar nog samen met Continued Story uit 1985 geheel digitally remastered heruitgebracht op cd.

Fun (1994)

De eerste van een reeks popplaten - naar Johnstons normen toch - waarvoor hij zich liet bijstaan door goed volk. Op Fun neemt Paul Leary van Butthole Surfers de productie voor zijn rekening. Het resultaat is een bitterzoete plaat met enkele van zijn beste nummers.

Fear Yourself (2003)

Mark Linkous, die zichzelf in 2010 met een welgemikt schot naar pierenland katapulteerde, wist de songs van Johnston in 2003 nog méér te stroomlijnen. Uitschieters zijn de gloedvolle lovesong Must en het rotaanstekelijke Mountain Top.

The Late Great Daniel Johnston - Discovered Covered (2004)

Een tributealbum waarop de Grote Namen elkaar vertrappelen. Onder meer Tom Waits, TV On The Radio, Mercury Rev en Vic Chesnutt - ook al wijlen - brengen hulde aan de muzikaalste mafketel van het westelijk halfrond.

'I'm just a psycho trying to write a song', zingt Johnston in opener Mind Movies. Kan wel zijn, maar op zijn laatste worp doet hij dat op redelijk fenomenale wijze. Is And Always Was blijft trouw aan zijn lofi-sound, maar leidt Johnston gelijk de 21e eeuw binnen.