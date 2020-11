Nu te zien op Streamz: de achtdelige docureeks Dimitri Vegas & Like Mike. Daarvoor volgde Eric Goens de wereldberoemde dj-broers uit Willebroek een jaar lang over de hele wereld en in hun kot. Deze weetjes wilden we u niet onthouden.

1. Het begon allemaal met Nederlandstalige hiphop en covers van Clouseau

Het wordt haast terloops vermeld in de docureeks, maar Dimitri en Michael Thivaios begonnen hun carrière bij een Nederlandstalige, op Eminem geïnspireerde hiphopgroep. Afgaande op de reeks deden ze dat vooral in groezelige clubjes, maar vorig jaar al lieten de broers een relikwie van die beginperiode op de wereld los: een cover van Daar gaat ze van Clouseau. Die lag vijftien jaar lang stof te vergaren en zag nooit het daglicht omdat Dimitri en Michael destijds niet bekend genoeg waren om de auteursrechten te verkrijgen. Vorig jaar kregen ze die wél, en dus pimpten ze hun vroege demo met een bijdrage van de Nederlandse rapper Frenna en een...

Het wordt haast terloops vermeld in de docureeks, maar Dimitri en Michael Thivaios begonnen hun carrière bij een Nederlandstalige, op Eminem geïnspireerde hiphopgroep. Afgaande op de reeks deden ze dat vooral in groezelige clubjes, maar vorig jaar al lieten de broers een relikwie van die beginperiode op de wereld los: een cover van Daar gaat ze van Clouseau. Die lag vijftien jaar lang stof te vergaren en zag nooit het daglicht omdat Dimitri en Michael destijds niet bekend genoeg waren om de auteursrechten te verkrijgen. Vorig jaar kregen ze die wél, en dus pimpten ze hun vroege demo met een bijdrage van de Nederlandse rapper Frenna en een moderne twist. 'Schat, it's been a long time, wanna see me? Zie je niet meer online op je wifi', daar waren Koen en Kris allicht nooit opgekomen. Dimitri Vegas & Like Mike is intussen uitgegroeid tot een merk dat veel verder reikt dan de muziekwereld. Naast hun eigen label Smash the House hebben ze de afgelopen jaren ook een e-sportteam uit de grond gestampt, en een influencerbedrijf waarmee ze zich in de eerste plaats richten op het management van influencers uit de muziek- en gamewereld. Om u een idee te geven: een van hun leden is de tweede beste Fortnite-speler ter wereld. Verder sloten ze met de hulp van Marc Coucke een deal met het farmabedrijf Fagron om een handgel te ontwikkelen, zitten ze aan de onderhandelingstafel voor een dj-school in China, experimenteren ze met eigen pita- en shoarmakramen en dromen ze van een restaurantketen. O, en Mike verdiept zich in een start-up die vlees print. Geen idee wat hij daarmee van plan is. Nog voor Dimitri Vegas & Like Mike een vaste waarde werden op het festival, kluste Dimitri er enkele jaren bij als technicus. Zo mocht hij het materiaal van onder anderen Steve Aoki, John Dahlbäck en Martin Solveig installeren op het hoofdpodium. Al gebruikte hij zijn functie vooral om te netwerken en stiekem zijn demo's in de rugzakken van de dj-vedettes te steken. Uiteindelijk werd hij ontslagen omdat hij meer bezig was met zichzelf verkopen dan met zijn job. Niet dat hij daar spijt van heeft. Hij was, al dan niet in het gezelschap van zijn broer, te zien in Safety First: The Movie, Patser, Rambo: Last Blood, Men in Black: International en Yummy en heeft zijn eigen personage in Mortal Kombat, maar de docureeks leert ons dat Dimitri's ambities een pak verder reiken dan een zoveelste cameo. Na muziek en alles wat daarbij komt kijken, is film zijn absolute prioriteit, zegt hij zelf. Bovendien hoopt hij niet alleen als acteur, maar ook als filmmaker en -producent door te breken. Een groot succes kunnen we dat voorlopig niet noemen, maar met zijn eigen productiehuis probeert hij al een tijdje scripts in productie te krijgen en tekende hij naar eigen zeggen een eerste deal met Paramount. Staan nog op de planning: een passage in Jurassic World: Dominion en de rol van een slechterik met snor in het Vlaamse Cool Abdoul.Okerkleurige mutsen. Zwarte mutsen. Witte mutsen. Fluoroze mutsen. Lila mutsen. Gele mutsen. Hoge mutsen. Lage mutsen. U noemt ze, en Michael heeft ze weleens op zijn hoofd gehad. Het is met andere woorden slechts een kwestie van tijd vooraleer Dimitri Vegas & Like Mike een eigen mutscollectie heeft.