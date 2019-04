Les Nuits loopt dit jaar van 23 april tot 5 mei in de Botanique. Wij lichten er vijf niet te missen acts uit.

David Numwami

In Vlaanderen doet zijn naam niet meteen een belletje rinkelen, maar eerder dit jaar won de Brusselaar David Nzeyimana nog een D6bels Music Award (de Waalse MIA) voor beste muzikant. Met Le Colisée combineert hij al jaren kitscherige pop met elektronisch experiment. Intussen toerde hij als muzikant met Charlotte Gainsbourg en Frànçois & the Atlas Mountains, dook hij de studio in met Nicolas Godin van Air en startte hij het project David Numwami, dat hij tijdens Les Nuits komt voorstellen.

Flohio

Deze Brits-Nigeriaanse artiest was een van de kanshebbers voor BBC's Sound of 2019 en wordt al een tijdje getipt door hippe bladen als Crack en The Fader. En door Naomi Campbell, die haar opnam in haar Vogue-lijstje van 'tien vrouwen die onze toekomst zullen veranderen'. Flohio is dan ook een vrouw met het hart op de tong, tonnen energie en een neus voor vlijmscherpe grime.

Bakar

Elton John en Skepta zijn fan, Vice noemt hem Londens nieuwste rockster, Louis Vuitton stuurde hem de catwalk op en zijn nummer Big Dreams prijkt op de soundtrack van FIFA 19. Vorig jaar scoorde hij met zijn gewaagde mix van indie, rock, punk en hiphop op zijn debuutalbum Badkid. Zelf omschrijft hij zijn muziek als schizofreen. Zijn concerten zijn dat naar verluidt ook.

Nihiloxica

De oogappel van het Ugandese Nyege Nyege Tapes, het ultrahippe label dat de rest van de wereld laat kennismaken met de Afrikaanse underground. Nihiloxica bestaat uit zeven percussionisten die zich laten bijstaan door analoge synths om zo bezwerende en aanstekelijke afro-techno te creëren. Eerdere passages op Roskilde en CTM resulteerden in zweterige dansfestijnen, dus uw lentetrui laat u beter thuis.

Coucou Chloe

Ze heeft een zwak voor vreemde mondjuwelen, experimentele clubmuziek en sarcastische humor. De naar Londen uitgeweken Française Coucou Chloe is niet de meest radiovriendelijke artiest. Toch schalde haar muziek door de boxen tijdens een modeshow van Rihanna, staat ze op de meest prestigieuze festivalpodia en richtte ze samen met de al even vreemde snuiters Sega Bodega en Shygirl het hippe platenlabel Nuxxe op. Oefen alvast uw gefliptste dansmoves.