Vijftien jaar lang wist enkel Keane waarover Somewhere Only We Know eigenlijk gaat, maar nu geeft de band de ware betekenis van zijn hit prijs. Vier nummers die niet betekenen wat u denkt dat ze betekenen.

Somewhere Only We Know (Keane)

Waar u denkt dat het over gaat jeugdige onschuld

Waar het echt over gaat weed roken op de speelplaats

Wie dacht dat de nillieshit een nostalgische terugblik naar simpelere tijden was, heeft gelijk. Alleen is het een wel heel specifieke terugblik naar een wel heel specifieke tijd. 'Er bestaan veel internettheorieën over dit nummer, maar voor mij gaat het over weed roken op de speelplaats', liet frontman Tom Chaplin onlangs weten aan The Guardian. 'I came across a fallen tree / I felt the branches of it looking at me' blijkt dus geen poëtisch metafoor, maar een lichte hallucinatie van een stonede tiener.

You're Beautiful (James Blunt)

Waar u denkt dat het over gaat verliefde man overlaadt de vrouw van zijn dromen met complimentjes

Waar het echt over gaat creep overlaadt wildvreemde vrouw met ongepaste complimentjes

You're Beautiful mag dan wel een populaire openingsdans zijn, maar zelfs James Blunt zelf noemt de bruidsparen die zijn nummer uitkiezen om hun huwelijk in te leiden behoorlijk fucked up. 'Het is geen soft romantic fucking song', waarschuwt de singer-songwriter. 'Het gaat over een kerel die zo high als een papegaai op de metro zit en een wildvreemde vrouw stalkt terwijl haar lief erbij is. Die pervert zou opgesloten moeten worden.'

Time to Pretend (MGMT)

Waar u denkt dat het over gaat het rocksterrenbestaan

Waar het echt over gaat bidsprinkhanen

Oké, Time to Pretend gaat wél over dromen van een rocksterrenbestaan. Maar het gaat ook over bidsprinkhanen. De jongens waren namelijk zo gefascineerd door een insect dat eitjes had gelegd in hun studentenkot dat ze besloten om de eitjes op een modelpiratenschip te leggen, toekeken hoe 'alle babysprinkhanen op het tuigage van het schip klommen' en er nadien een nummer over schreven. Te hunner verdediging: allicht kwamen daar drugs aan te pas.

Mother and Child Reunion (Paul Simon)

Waar u denkt dat het over gaat de bijzondere band tussen moeder en kind

Waar het echt over gaat een Chinees gerecht

Wanneer Simon 'on this strange and mournful day, when the mother and child reunion is only a motion away' zingt, denkt u hoogstwaarschijnlijk niet spontaan aan Chinese soep. Nochtans is Mother and Child Reunion de ietwat dubieuze naam van een gerecht dat Simon op de menukaart van een lokaal Chinees restaurant zag staan en dat hem inspireerde tot het nummer. Het was overigens een gerecht met kip en ei. 'Mother and child', dus. Laat dat even bezinken.