Wie de nieuwste aflevering van Mortal Kombat speelt, krijgt daar de muziek van Dimitri Vegas & Like Mike bij. Het zijn niet de eerste Belgen die een liedje mogen lenen aan een game.

The Immortals in Mortal Kombat

Het koningskoppel van Tomorrowland was zelfs niet het eerste Belgische danceduo dat voorMortal Kombatmocht werken. Voor de eerste versie van die game schreven Maurice Engelen en Oliver Adams van Praga Khan in 1993 alTechno Syndrome, dat uiteindelijk het officieuze themalied van de franchise zou worden. Van het bijbehorende soundtrackalbum gingen volgens Engelen een half miljoen albums over de toonbank.

Soulwax in GTA V

Het klassieke voorbeeld. De vliegende zonen van Zaki kregen hun eigen radiostation in Grand Theft Auto en vulden dat met Tiga, Palmbomen, Daniel Malose en eigen remixes van Pulp, Joe Goddard en Goose. Voor de diehards: zap (in GTA IV) ook eens naar Fusion FM en check Stomp van Placebo, de groep van wijlen Marc Moulin.

Woodie Smalls in NBA 2K18

Kendrick Lamar, Drake, Anderson Paak... Het rijtje waarin Smalls zijn Tokyo Driftmocht mikken, is waanzinnig. De makers van het basketbalgame benaderden de Sint-Niklazenaar via zijn broer en professionele basketter Jean Salumu, die in de Italiaanse competitie speelt. Ook de rapper zelf ballde een tijdje op hoog niveau.

Témé Tan en Baloji in FIFA 18

Témé Tan speelde als kind heel graag FIFA 98 en kon met het luchtige Ça va pas la tête? een cirkel van twee decennia afsluiten. Baloji is dan weer een vurige supporter van Standard en leende L'hiver indien uit, een nummer over de cultuurshock van Afrikanen die in Europa aankomen.