In een gezamenlijke videoboodschap hebben Hollywoodsterren, muzikanten, atleten, politici en zelfs de Amerikaanse first lady popicoon Beyoncé gefeliciteerd met haar 40e verjaardag.

'Je hebt de weg vrijgemaakt voor zoveel artiesten, ik bewonder je', zei de Amerikaanse zangeres Taylor Swift in de vier minuten durende clip die het modeblad 'Harper's Bazaar' zaterdag, Beyoncé's verjaardag, op haar website publiceerde. Ongeveer 20 beroemdheden wensen in de video de superster een gelukkige verjaardag. 'Je bent een geschenk voor deze wereld', zei Emmy Award-winnende actrice Kerry Washington. Congreslid Maxine Waters bedankte Beyoncé voor de steun die ze andere vrouwen geeft. Oprah Winfrey beloofde Beyoncé dat de beste jaren van het leven bij 40 beginnen. 'Het allerbeste', zei Jill Biden, de vrouw van de Amerikaanse president Joe Biden, tegen de popster. Beyoncé, door haar fans 'Queen Bey' genoemd, won meer Grammy's dan enige andere vrouw in de muziekgeschiedenis en zong bij de inauguratie van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama en bij de Super Bowl. Beyoncé is ook betrokken bij de strijd tegen racisme in de VS en staat bekend om het promoten van jonge artiesten.