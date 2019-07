Jules Thys, alias DJ Jewels, zou draaien op het afgelaste Vestiville-festival. Hij kreeg toegang tot het terrein terwijl de bezoekers in de rij stonden toegelaten te worden, en toont in een nieuwe vlog zijn ervaringen. 'The greatest festival that never was', aldus de vlogger.

Het grootste festival dat nooit was, zo zal Vestiville de geschiedenisboeken in gaan. Althans, zo verwoordt Jules Thys, alias DJ Jewels, het. Thys was op het festivalterrein omdat hij geboekt was als DJ, al ging dat proces naar eigen zeggen ook al niet soepel. 'Na een aantal vreemde onderhandelingen met het festival via mijn agent, heb ik nooit bevestigd dat ik zou draaien [op Vestiville]. Een dag later stuurden ze me het artwork en zetten ze me in de lineup, maar een week later was ik daar weer van verdwenen. Daarna zag ik mezelf opeens weer in het tijdschema staan. Ik besloot toch te gaan omdat ik nieuwsgierig was naar het festival', schrijft Thys als onderschrift bij een filmpje dat hij plaatste op Youtube.

In een vlog dat de DJ maandag publiceerde, toont hij beelden van een festival dat in veel opzichten bijna klaar was. De podia staan, net als de verschillende terreinen met activiteiten. Thys en consorten brengen wat tijd door op het springkasteel in 'Inflataville'. 'Alles zag er oké uit, maar tegelijk net niet afgewerkt. Er stonden wel vuilnisbakken en eetstandjes, maar veel te weinig, om maar iets te noemen. Verder zijn we heel vriendelijk ontvangen en hebben we in de uren na de annulatie nog wat rondgehangen. Wat op de mainstage rondgewandeld, wat op het gigantische springkasteel gedold dat de organisatie had aangekondigd. Maar uiteraard hing daar wel een heel rare sfeer', aldus Thys vorige week tegen Knack Focus.