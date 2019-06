Nadat de organisatie van Vestiville, het nieuwe hiphopfestival dat Cardi B dit weekend naar Lommel wilt halen, donderdagnamiddag nog een negatieve evaluatie kreeg, geeft het stadsbestuur nu het vertrouwen voor een de openingsdag, op een kleiner terrein.

Het Belang van Limburg bericht dat urbanfestival Vestiville de toestemming heeft gekregen om vandaag, vrijdag, aan de eerste festivaldag te beginnen. De krant citeert daarbij de Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V), die het nieuws per sms aan onze redactie heeft bevestigd.

Donderdagnamiddag had het stadsbestuur Vestiville nog een voorlopig negatief advies gegeven na een controle van het festivalterrein. Zo zouden tal van attracties nog geen keuringsattesten hebben gehad en was het onduidelijk of de organisatie genoeg veiligheidsagenten had ingehuurd om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Daarnaast meldde een goede bron aan onze redactie dat een securitybedrijf de samenwerking met Vestiville heeft stopgezet nadat het festival betalingsvoorwaarden had geschonden.

Dezelfde avond nog klonk Nijs, na nog een inspectieronde, positiever. 'Heel wat zaken die we in de namiddag hadden vastgesteld, zijn inmiddels aangepakt', zei hij toen. 'Bovendien zullen de bezoekersaantallen een pak lager liggen dan oorspronkelijk aangekondigd. Dat maakt het mogelijk om het terrein te verkleinen. Bovendien is het daardoor niet langer nodig dat de organisatie meer security optrommelt.'

Nu is er dus definitief een fiat voor de eerste dag, met Trey Songs en Asap Rocky op de affiche. Het reuzenrad is wel afgesloten, het terrein is effectief gevoelig kleiner geworden en een van de vier podia, weliswaar het kleinste, mag niet worden gebruikt. Bovendien heeft Vestiville nog altijd geen zekerheid voor zaterdag en zondag. Nijs gaf donderdag al aan het festival dag per dag te evalueren en daar blijft hij bij. 'Er is ontzettend hard gewerkt door de organisatie om aan onze eisen te voldoen. Op het vlak van veiligheid, welteverstaan', stipt Nijs aan.

Vestiville, dat een batterij rapsterren als Cardi B, Migos en Future verwelkomt, wil dit weekend de basis leggen van wat het grootste urbanfestival van Europa moest worden. Niet gemakkelijk voor een nieuw festival, zeker omdat Vestiville zijn plaats moest vinden in een bomvol festivalweekend. Naast Rock Werchter en Couleur Café zijn er dit weekend ook het gratis stadsfestival Genk On Stage, dat vorig jaar 135 000 bezoekers lokte, en Sunrise Festival in het Kempense Gierle.