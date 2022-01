Woordvoerders van de Amerikaanse rapper Kanye West spreken elkaar tegen of hij al dan niet een ontmoeting met Vladimir Poetin zal hebben, bericht het toonaangevende magazine Rolling Stone. West heeft banden met vrienden van ex-president Donald Trump in Rusland. Hij wil er optreden en president Vladimir Poetin ontmoeten, meldde entertainmentwebsite Billboard dinsdag op gezag van zijn entourage.

'Hij gaat veel tijd doorbrengen' in Rusland, dat 'zijn tweede thuis' wordt, aldus een van de raadgevers van de rapper en producer, Armeer Sudan.

Volgens Sudan voert Kanye, die onlangs zijn naam veranderde in Ye, onderhandelingen om zaken te doen met de Russisch-Azerbeidzjaanse vastgoedontwikkelaar Aras Agalarov, die bekend is vanwege zijn banden met Donald Trump en van wie de zoon Emir een zanger is. Kanye plant ook een reeks concerten met zijn gospelkoor 'Sunday Service' en zal president Poetin uitnodigen.

Dit wordt nu weerlegd door Pierre Rougier, een persspreker van Kanye. Hij vertelde Rolling Stone per email: 'Volledig gefabriceerd. Fictief werk of wishful thinking van deze Russische mensen.'

Maar Sudan houdt vol: 'Kanye weet beter dan de gemiddelde mens wat er allemaal gebeurt en is goed op de hoogte van de zaken. Hij doet dat niet om tegen de VS te zijn of om conflicten te veroorzaken, maar Ye is Ye, hij kan niet gecontroleerd worden', aldus Sudan nog aan Billboard.

De rapper, ook bekend omdat hij getrouwd was met reality-tv-ster Kim Kardashian, ondersteunde in 2016 Trump bij zijn verkiezingscampagne. In 2020 stelde hij zich zelf kandidaat voor de verkiezingen en kreeg in totaal 60.000 stemmen achter zijn naam in de 12 staten waar hij op het kiesbiljet stond.

Kanye, die miljardair werd door zijn Yeezy-schoenen in samenwerking met Adidas, ging recentelijk een religieuze en mystieke tour op. In 2021 kreeg hij een Grammy in de categorie 'beste album met hedendaagse christelijke muziek' voor zijn album 'Jesus Is King'. Zijn meest recente album 'Donda' kwam vorig jaar uit.

'Hij gaat veel tijd doorbrengen' in Rusland, dat 'zijn tweede thuis' wordt, aldus een van de raadgevers van de rapper en producer, Armeer Sudan. Volgens Sudan voert Kanye, die onlangs zijn naam veranderde in Ye, onderhandelingen om zaken te doen met de Russisch-Azerbeidzjaanse vastgoedontwikkelaar Aras Agalarov, die bekend is vanwege zijn banden met Donald Trump en van wie de zoon Emir een zanger is. Kanye plant ook een reeks concerten met zijn gospelkoor 'Sunday Service' en zal president Poetin uitnodigen. Dit wordt nu weerlegd door Pierre Rougier, een persspreker van Kanye. Hij vertelde Rolling Stone per email: 'Volledig gefabriceerd. Fictief werk of wishful thinking van deze Russische mensen.' Maar Sudan houdt vol: 'Kanye weet beter dan de gemiddelde mens wat er allemaal gebeurt en is goed op de hoogte van de zaken. Hij doet dat niet om tegen de VS te zijn of om conflicten te veroorzaken, maar Ye is Ye, hij kan niet gecontroleerd worden', aldus Sudan nog aan Billboard. De rapper, ook bekend omdat hij getrouwd was met reality-tv-ster Kim Kardashian, ondersteunde in 2016 Trump bij zijn verkiezingscampagne. In 2020 stelde hij zich zelf kandidaat voor de verkiezingen en kreeg in totaal 60.000 stemmen achter zijn naam in de 12 staten waar hij op het kiesbiljet stond. Kanye, die miljardair werd door zijn Yeezy-schoenen in samenwerking met Adidas, ging recentelijk een religieuze en mystieke tour op. In 2021 kreeg hij een Grammy in de categorie 'beste album met hedendaagse christelijke muziek' voor zijn album 'Jesus Is King'. Zijn meest recente album 'Donda' kwam vorig jaar uit.