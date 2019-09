Geen popster die zoveel referenties - naar andermans platen en naar haar eigen heden en verleden - in haar nummers stopt als Lana Del Rey. En dat is er op haar jongste album Norman Fucking Rockwell! zeker niet minder op geworden. Wij legden het sleutelnummer Venice Bitch op de dissectietafel.

'Nothing short of stunning', schreef NME. 'Iconic before it was even released', aldus Rolling Stone. 'Del Rey's lyrics can stop you in your tracks', vond The Guardian. 'One of America's greatest living songwriters', toeterde Pitchfork. Lana Del Rey ziet sterretjes sinds de release van Norman Fucking Rockwell! - kortweg NFR! -, haar vijfde album in zeven jaar tijd en een nieuwe episode in een door haarzelf zorgvuldig geregisseerde saga waarin ze langzaam maar zeker uitgroeit tot een muzikaal monument, een popicoon zoals de grootheden en helden uit andere tijden waar ze zich aan spiegelt.

...