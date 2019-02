Van White Lies tot Pennywise: Pukkelpop gooit er vijftien namen voor gitaarfans tegenaan

Terwijl heel Vlaanderen in een lentezonnetje baadt, blijft het in Kiewit namen regenen. De voorbije week loste Pukkelpop drie keer twee namen, de nieuwe lading is iets steviger. Vijftien artiesten zijn het in totaal, allemaal samen te vatten in één woord: rock.

Voor vrijdag 16 augustus is Idles bevestigd, de Britse punkers die vorig jaar twee albums afleverden, waaronder het bejubelde Joy as An Act of Resistance. Ook White Lies, dat pas nog zijn vijfde langspeler Five uitbracht, Pennywise en Frank Carter & The Rattlesnakes komen naar Limburg.

De dag erna krijgen Tame Impala en Royal Blood gezelschap van Mark E. Everett en zijn zielsverwanten van Eels. Ook The Chats, The Story So Far, Brass Against, Code Orange, Frank Turner & The Sleeping Souls, PUP, Skegss en Equal Idiots zijn present.

Voor de slotdag zijn er twee nieuwe namen aan de affiche toegevoegd, Good Charlotte en PVRIS. Headliner Twenty One Pilots, popfenomeen Billie Eilish, Prophets of Rage en The National hadden hun komst reeds bevestigd. Die laatste groep viert haar twintigjarig bestaan in 2019 en komt daarom ook op vrijdag naar Pukkelpop.

De ticketverkoop start maandag 25 februari om 13.00u.