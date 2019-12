Van the Man zakt op zondag 12 juli af naar de Arteveldestad.

Twee jaar geleden namen we onze fedorahoed nog af voor Van Morrison op Jazz Middelheim, nu kondigt hij zijn komst naar zusterfestival Gent Jazz aan. Van the Man treedt op zondag 12 juli aan.

Brown Eyed Girl, Moon Dance, het deze week precies 55 jaar geleden op de wereld losgelaten Gloria van zijn gewezen band Them: u mag van Van Morrison hits verwachten. Maar met Three Chords & the Truth bracht hij dit jaar ook nog een nieuw album uit, en volgens The Guardian was het nog zijn beste in twintig jaar ook.

Van Morrison is de tweede naam op de affiche van Gent Jazz 2020, dat tussen 9 en 19 juli plaatsvindt aan de Bijloke in Gent. Eerder werd Sting al aangekondigd, die een herkansing krijgt na zijn annulering op doktersvoorschrift van dit jaar. De dag met Sting, dinsdag 14 juli, is inmiddels uitverkocht. Voor de Van Morrison-dag op 12 juli start de voorverkoop aanstaande vrijdag 6 december om 9 uur. Alle info: gentjazz.com.