Zes nieuwe namen versterken de affiche van het Nederlandse Best Kept Secret.

Vorige week opende Best Kept Secret, het festival dat elk jaar in juni de Beekse Bergen inpalmt, de debatten met twee namen, The National en Massive Attack. Daar zijn nu zes acts bijgekomen.

Voor fans van de hardere gitaren is het uitkijken naar Fontaines D.C. De groep is een van de trekkers van de punkrevival in het Verenigde Koninkrijk en debuteerde dit jaar uitstekend met Dogrel. Meer van het betere Britse snarenwerk krijgt u van Black Midi. Het kwartet bleef lang een mysterie voor pers en publiek, maar luister naar het dit jaar uitgebrachte Schlagenheim en u zal snel weten waar de klepel hangt bij deze virtuoze anarchisten.

Indiefans vinden hun gading bij de Schotse veteranen van Belle & Sebastian en de catchy sound van het Australische Rolling Blackouts Coastal Fever. Verder komen ook Metronomy en singer-songwriter Weyes Blood naar Hilvarenbeek.

De voorverkoop voor Best Kept Secret 2020 is bezig. Alle info:bestkeptsecret.nl.