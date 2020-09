Deze week verschijnt de geremasterde versie van het iconische Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, inclusief geüpdatete soundtrack. Wij vroegen vijf skaters welke song volgens hen niet had mogen ontbreken.

Only Shallow van My Bloody Valentine (1991)

Only Shallow van My Bloody Valentine (1991)' Tony Hawk opende voor mij destijds heel wat deuren naar nieuwe muziek, en Only Shallow deed dat ook. Die toegankelijke shoegaze heeft me uiteindelijk naar noise en postpunk gebracht. Bovendien is het een heel dromerig nummer dat nostalgie oproept naar de zeemzoete onschuld die ik met mijn jeugdjaren associeer. Skaten was toen echt mijn leven, onder meer dankzij Tony Hawk. Thuiskomen van school, je skateboard nemen en de hele avond rondhangen met vrienden: heerlijk. Daar ligt ongetwijfeld de kiem van mijn diepgewortelde verlangen naar vrijheid. Intussen skate ik veel minder en houdt de schrik me tegen, maar die muzikale impact voel ik nog steeds.' Baguetti van Smino, JID & Kenny Beats (2020)'Een heel energiek nummer dat ik onlangs ontdekte in mijn Discover Weekly-playlist op Spotify en sindsdien geregeld op zet. Het geeft me een gelukzalig zomergevoel. Perfect om op te skaten. Al moet ik toegeven dat ik zelden muziek luister wanneer ik op een skateboard sta. Ik blijf liever alert, zodat ik zeker niemand omver rijd. (lacht) Sinds ik op mijn tiende zo'n lelijk skateboard van DreamLand kreeg, ben ik nooit meer gestopt met skaten. Voor mij betekent dat: rondcruisen met vrienden, op het gemakske. De trucjes zijn bijkomstig. Tenzij ik Tony Hawk speel, natuurlijk. Onlangs kreeg ik voor mijn verjaardag een GameCube cadeau en heb ik het spel herontdekt.' Dream On van Aerosmith (1973)'Eerlijk gezegd heb ik lang gedacht dat Aerosmith een platte rockband was, tot ik ontdekte dat Dream On van hen was. Ik was een jaar of zestien toen ik dat nummer voor het eerst hoorde, in een skatevideo van Plan B met Rodney Mullen, een iconische skater die ook in Tony Hawk zit. Skaten op muziek heb ik nooit gedaan. Daarvoor zat de kabel van mijn discman te hard in de weg. (lacht) Maar er was altijd wel iemand die een radio of cassettespeler bij had. Telkens als ik Dream On toevallig hoor, word ik teruggekatapulteerd naar die periode en het gevoel van vrijheid dat ermee gepaard ging. Sinds mijn kinderen ook zijn beginnen te skaten heb ik de draad weer opgepikt en ik moet zeggen: dat gevoel is er nog steeds.' Heaven Is a Halfpipe van OPM (2000)' (zingt) "If I die before I wake, at least in heaven I can skate." Wat er ook gebeurt, je zult altijd blijven skaten. Daar gaat Heaven Is a Halfpipe voor mij over. Ik gok dat ik dat nummer heb leren kennen via een skatevideo en ongetwijfeld had ik het ook op mijn iPod Shuffle staan. Zelf ben ik niet zo'n gamer, maar uiteraard heb ik Tony Hawk weleens gespeeld bij vrienden. Nu ja, 'gespeeld' is een groot woord: ik drukte vooral op zo veel mogelijk knopjes tegelijk om te zien wat er gebeurde. (lacht) In de geremasterde versie zitten zelfs enkele skatevrienden van me. Als ze mij zouden vragen, zou ik natuurlijk ook niet nee zeggen.' Thug Tears van Jpegmafia (2018)'Jpegmafia verdient een plek op de soundtrack. Sowieso. Skatenummers mogen van mij een zekere punkvibe hebben, en op dat vlak scoort Jpegmafia bonuspunten. Toen ik zijn muziek een vijftal jaar geleden ontdekte, was ik er eigenlijk niet klaar voor. Tot ik wat later fan werd van hardere bands als Death Grips en Injury Reserve en Jpegmafia's album Veteran me compleet omverblies. Vroeger droomde ik ervan om professioneel skater te worden. Intussen ben ik een te grote pussy en skate ik al een hele tijd niet meer, maar ik voel dat er een dag zal komen dat ik weer op een skateboard durf te kruipen. En dan zal Thug Tears ongetwijfeld op repeat staan.'