Gaan uw nekharen altijd overeind staan van die melige kerstmuziek? Met deze alternatieve suggesties kunt u misschien toch wat muzikale kerstsfeer in huis halen. Al kunnen we niet beloven dat ze succes zullen boeken aan de feesttafel.

100 Gecs - Sympathy 4 the grinch

Niemand beter om deze lijst mee te openen dan hyperpopduo 100 Gecs. Op Sympathy 4 the Grinch beschrijven de twee lolbroeken hoe ze boos zijn op de Kerstman omdat hun cadeautjes niet naar wens waren en ze dan maar het heft in eigen handen nemen. Nog belangrijker: deze neurotische mix van poppunk, ska en extreme autotune zal ervoor zorgen dat zowat iedereen die na 2000 geboren is prompt de kersttafel wil verlaten.

GFOTY - Christmas day

In hetzelfde muzikale wereldje als 100 Gecs vinden we GFOTY - voluit: Girlfriend of the Year. Haar Christmas day begint nog als een vrij normaal, zij het ietwat griezelig kerstliedjes. Wanneer de metalige beats halverwege invallen, begint het echter te klanken alsof er muziek wordt gemaakt op de potten en pannen in plaats van dat er kerstmaaltijden in bereid worden.

Run the Jewels - A Christmas Fucking Miracle

Tussen alle kerstmarkten, aanbiedingen op webshops en peperdure cadeaus onder de boom zou u wel eens kunnen vergeten waar het kerstfeest echt om draait: liefde voor de medemens. Killer Mike en El-P, samen het duo Run the Jewels, voorzien het kerstfeest in A Christmas Fucking Miracle weer van de nodige ontcommercialisering door te rappen hoe ze hun ziel niet verkopen aan de muziekindustrie en de maatschappij, maar hun liefde voor gelijkgestemden als wapen inzetten.

Carly Rae Jepsen - It's Not Christmas Till Somebody Cries

Laat het aan Carly Rae Jepsen over om de feestdagen van wat luchtige miserie te voorzien. Muzikaal is It's Not Christmas Till Somebody Cries een van de minst ironisch-kerstige nummer op deze lijst, al doet de smaakvolle productie ons er meer van genieten dan van de gemiddelde Michael Bublé-hit. Waar dit nummer pas echt uitschijnt is echter in de vele kwinkslagen waarmee Jepsen een desastreus kerstfeest beschrijft. Deze is voor iedereen die al met feesttafelstress zit.

Stippenlift & Firoza - Kerst In de Eighties

Hebt u ooit al kerstmuziek in de winkel gehoord en gedacht "dit is verschrikkelijk, maar als het eighties synthwave was zou het goed klinken"? Het Nederlandse duo Stippenlift en Firoza heeft wat u zoekt. Naast de nostalgische productie vallen vooral de feestelijk teksten als 'Mijn kloppend hart voor jou is groot/Je bent als George Michael, maar dan niet dood' op.

R2-D2 We Wish You a Merry Christmas

We gaan er geen doekjes om winden: muzikaal gezien hoort dit nummer helemaal niet thuis op deze lijst. Het is klassieke Kerstkitsch met weinig leuke franjes die de gemiddelde kersthater binnen de vijf seconden doet kokhalzen. Dit nummer op het Star Wars-kerstalbum uit 1980 bezorgt u echter wel een leuk verhaal om uw nonkel die enkel houdt van klassieke hardrock mee te choqueren. Tussen alle kinderkoortjes en robotbliepjes horen we namelijk niets minder dan... het (studio)debuut van Jon Bon Jovi, voordat hij de hitmachine achter It's My Life en Living on a Prayer enkele jaren later zou oprichten.

Boris - Last Christmas

Japanse cultband Boris covert een absolute klassieker uit de Kerstcanon, en verrassend genoeg is het resultaat best hartverwarmend. De Shoegazende klanken vormen een knusse cocon van nevelige klanken en maakt de kitsch van het originele Wham!-nummer zowaar onherkenbaar. Als we dan toch moeten verliezen in whamageddon - het spelletje waarbij u moet proberen om heel december te overleven zonder per ongeluk Last Christmas te horen - dan liefst met deze versie.

Merzbow - Silent night

Japanse cultproducer Merzbow covert een absolute klassieker uit de Kerstcanon, en compleet onverrassend wordt het helemaal naar de vaantjes geholpen. Het begint als de meest onheilspellende uitvoering van Silent Night die u ooit hoorde, maar al bij al is de intro nog luisterbaar. Wanneer de knarsende ruis waar de producer om bekend staat zijn intrede doet, blijven echter enkel de hardcore noisefans overeind. Een prima nummer om tijdens het kerstdiner op te leggen en de familie ervan te overtuigen dat u volgend jaar nieuwe speakers cadeau moet krijgen, dat wel.

Jesu - Christmas

'What will Christmas bring for you this year?/ Everything and nothing, just the usual tears'. Dat zijn de eerste woorden die Justin Broadrick, voornamelijk bekend van Godflesh, zingt op het slepende Christmas van zijn zijproject Jesu. Net als bij Boris gaat het hier om een shoegaze-achtige song, maar van de warmte blijft niets over. Christmas gaat over hoe desolaat de feestdagen kunnen zijn voor mensen die niemand hebben om samen mee te vieren. Een witte Kerst waarbij u in de kou blijft staan.

Alle Death Grips-varianten op kerstmuziek

Naast hun agressieve sound en hun kwajongensstreken zoals niet komen opdagen voor optredens, staat punkhoptrio Death Grips er ook om bekend van bijna al hun nummers instrumentale en a capella versies online te gooien. Het inspireerde de fans al tot heel wat oprecht goede, creatieve mashups met andere nummers, maar eveneens tot heel wat muzikale Frankensteinmonsters. Er bestaat een volledige categorie van Death Grips kerstnummers, waarvan op soundcloud zelfs een volledig album circuleert. Muziek om de kerstboom bij in brand te steken.

Bonus: RXKNephew - American Tterroristt

RXKNephew is een bizar internetfenomeen dat bijna elke dag een nieuw nummer uploadt. Zijn hoogtepunt van het jaar was het waanzinnige American Tterroristt, een bijna tien minuten lange lawine van bizarre samenzweringstheorieën over alles van de bijbel over dinosaurussen die elektriciteit ontdekken tot fraude in American Idol. American Tterroristt is zeker geen kerstnummer van begin tot eind, maar we wilden u toch even meedelen wat RXKNephew over de feestdag en de Kerstman te zeggen heeft:

Why Jehovah's Witnesses don't like Christians? They fightin' over Jesus' birthday How the fuck y'all know Jesus' birthday? Who the fuck is that white man Santa Claus? They said that n**** was eatin' kids Why would I let that man lie to my kids? Why would I go out buyin' gifts and blame it on the n**** named Santa? Shit, a n**** climb through my roof, I'ma beat his ass in the head with a hammer If you eat my cookies, beat you with a hammer Drink the kids' milk, beat you with a hammer You like a hundred somethin' buyin' toys Well, Santa never dropped me off a toy

Stof om over na te denken.

