Ze hebben hun eigen horrorkomedie

Vorige week verscheen in de Verenigde Staten Studio 666, een horrorkomedie waarin Foo Fighters, voor de gelegenheid omgedoopt tot de fictieve metalband Dream Widow, een villa betrekt om er te werken aan zijn tiende album. Helaas worstelt een bezeten Dave Grohl tussendoor met 'bovennatuurlijke krachten die zowel het album als het leven van de bandleden in gevaar brengen'. Geen idee wat we ons daarbij moeten voorstellen, maar in de trailer gaat Grohl zijn collega's te lijf met cimbalen en barbecues. Om in de horrorsfeer te blijven: vorig jaar trokken de leden van Foo Fighters hun meest funky satijnen kostuum aan om samen een tributeband van de Bee Gees te starten. Om onduidelijke redenen heette die Dee Gees en niet Foo Gees. Dat voorspelde niet veel goeds. Het bijbehorende album Hail Satin, bestaande uit vier Bee Gees-covers, een cover van Andy Gibbs Shadow Dancing en vijf liveversies van hun vorige plaat, was dan ook eerder een ludiek, heel vreemd tussendoortje. Ze hadden nog zo beloofd om nooit een kerstsingle uit te brengen. Akkoord: Run Rudolph Run is geen origineel Foo Fighters-nummer, maar het voelt toch een beetje als valsspelen. Twee jaar geleden nam de band voor een Amazon-special een cover van de kerstklassieker van Chuck Berry op, zij het met meer rammelende gitaren en luider geschreeuw. Vorig jaar lanceerde Dave Grohl bovendien enkele Hanukkah Sessions vol covers van Joodse artiesten, waaronder Drakes Hotline Bling. Uiteraard hoorde daar ook een portie dad dance bij. Foo Fighters gaat al meer dan vijfentwintig jaar mee en begint dus steeds meer een band voor luchtgitaarspelende vaders te worden. Niet de meest coole associatie, maar Dave Grohl heeft naar eigen zeggen niet langer de ambitie om cool te zijn. 'We zijn absoluut dad rock', vertelde de frontman in Good for You Podcast. 'Om te beginnen zijn we allemaal vader en zitten we in een rockband. Ik ben een vijftiger en heb fucking grijs haar.' Wie bewijsmateriaal zoekt: in 2017 nodigde Foo Fighters Rick Astley uit op het podium om samen Never Gonna Give You Up te brengen. Meer dad rock wordt het niet.