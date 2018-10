Van een twerkende rapster tot een tiener-Kelis: 4 jonge hiphopbeloftes

AMBER MARK

Wie: 24-jarige singer-songwriter en producer uit New York.

Klinkt als: sensuele r&b en neosoul met toetsen hiphop, eighties-pop en bossanova.

Cherry-ingrediënten: Net zoals Neneh is ze van gemengd bloed (Duits/Jamaicaans) en bracht ze haar tienerjaren door in het zog van haar globetrottende ouders, die hun tent opsloegen in onder meer Miami, Duitsland, India en Brazilië.

Luistertip: het meeslepende Love Me Right uit haar ep Conexão.

Aanbevolen door: Questlove van The Roots, die zijn support reeds uitte op Instagram en Twitter, en Sade, die Mark persoonlijk haar zegen gaf voor haar cover van Love Is Stronger Than Pride.

LIZZO

Wie: Melissa Jefferson (30), twerkende rapper met een maatje meer uit Minneapolis.

Klinkt als: Missy Elliott op een dieet van gospel, dancehall, The Gossip en Outkast.

Cherry-ingrediënten: Jefferson bouwde undergroundkrediet op in alternatieve groepjes zoals Grrrl Prty en Absynthe en scoorde punkpunten door het voorprogramma te spelen van Sleater-Kinney.

Luistertip: haar recentste single Boys - Justin Timberlakes SexyBack, maar dan sexier.

Aanbevolen door: Haim, die Lizzo meenamen op hun Sister Sister Sister-tournee, woke Twitter en de hele lgbtqia-gemeenschap.

FLOHIO

Wie: de 25-jarige Brits-Nigeriaanse Funmi Ohiosumah, uit Zuid-Londen.

Klinkt als: clubby, vlijmscherpe grime en industriële hiphop met opruiende teksten.

Cherry-ingrediënten: net zoals de jonge Neneh manifesteert Flohio zich als een jongensachtig, straatwijs katje om niet zonder handschoenen aan te pakken. Grootste inspiratiebron is haar Londense thuisbasis.

Luistertip: 10 More Rounds, de nieuwste van drie singles, geproducet door Cadenza (Gorillaz, Jorja Smith).

Aanbevolen door: Naomi Campell, die Flohio in februari op vraag van Vogue opnam in een lijstje 'tien vrouwen die onze toekomst zullen veranderen'. Bladen als The Fader en Dazed.

RAVYN LENAE

Wie: 19 jaar jonge r&b-belofte uit Chicago.

Klinkt als: een tienerversie van Kelis, met de nadruk op meerstemmige, hemelhoge harmonieën en funky ritmes.

Cherry-ingrediënten: Lenae was de schoolbanken nog niet ontgroeid toen ze lokaal furore maakte in het collectief Zero Fatigue en in 2015 in eigen beheer haar eerste solo-ep uitbracht.

Luistertip: Sticky, de openingstrack van haar ep Crush, mee geproducet door Steve Lacy van The Internet. Bubblegum-r&b met een vleugje Kate Bush.

Aanbevolen door: stadsgenoten Chance The Rapper en Mick Jenkins, en Pitchfork, dat Sticky eind 2017 uitriep tot Best New Track.