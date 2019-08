Pop, post of garage: op de tweede dag van Pukkelpop kwamen de punkfans behoorlijk aan hun trekken, al kwamen niet alle bands even sterk voor de dag.

Voor hiphopfans was Pukkelpop 2019 tot nu toe een onvervalste goudmijn. Niet alle blingbling glom even hard, geven we toe, maar met een ziedende Glints op de openingsavond, de Nederlandse gekte van Joost en de vleesgeworden razernij genaamd Slowthai zou klagen wel heel ondankbaar geweest zijn. Wie naar Kiewit kwam voor het hardere gitaarwerk, moest het minder doen. Vooral met Idles eigenlijk, dat voor de vierde keer in een jaar tijd zijn suprematie binnen de nieuwe garde gitaarbands op Belgische bodem kwam demonstreren.

