Van Amelie Lens tot Jon Hopkins: de nieuwe lading Pukkelpopnamen is er eentje voor de dansbenen

Maandag verwende Pukkelpop nog de gitaarliefhebbers, dinsdag was het aan de pop- en urbanfans. Vandaag is het de beurt aan de dames en heren met de onvermoeibare dansbenen om zich in de handen te wrijven bij de nieuwe namen die uit de Kiewitse hemel komen gevallen.

Nummer één in het nieuwe lijstje namen? Amelie Lens. Eén jaar jaar nadat die andere Belgische technokoningin Charlotte De Witte de leemte op de main stage mocht vullen die Travis Scott achterliet, is het aan Lens om Pukkelpop te laten boîten. Meer techno is er deze zomer van Stephan Bodzin, The Black Madonna, Sam Paganini en Pan-Pot.

Op vrijdag 16 augustus is het verder uitkijken naar Jon Hopkins, Sigma, Avalon Emerson, Volvox, Alison Wonderland, Job Jobse, Ekali, Modestep, Modeselektor en Agoria.

17 augustus brengt, naast Stephan Bodzin, Sam Paganini en The Black Modanna, ook hipsterlieveling Ross from Friends, Palms Trax, Jeremy Underground, Honey Dijon, Camo & Krooked, Hunee en Sohn. Twee blikvangers springen eruit: Meute, de technofanfare die furore maakt op YouTube, en Rtrn II Jungle, het nieuwe project van drum-'n-bass-sterren Chase & Status en hun muzikale vrienden.

Ook de slotdag kreeg een stevige portie beats erbij, met naast Amelie Lens en Pan-Pot ook Jayda G, Sango, CamelPhat en een concerten van technolegende Jeff Mills en afrobeatdrummer Tony Allen. De twee veteranen spelen in april ook al samen op het Brusselse Listen! Festival.

Voor donderdag belooft Pukkelpop nóg nieuwe namen te lossen. De voorverkoop voor het festival begint op 25 augustus om 13 uur.

VOORLOPIGE LINE-UP

Vrijdag 16 augustus

The National, White Lies, Pennywise, Good Charlotte, IDLES, Frank Carter & The Rattlesnakes, Martin Solveig (live), Stormzy, Kamaal Williams, Loyle Carner, Crystal Fighters, slowthai, Joji, Clairo, Flohio, Joost, Sigma, Jon Hopkins (live), Avalon Emerson, Modestep (dj set), Alison Wonderland, Volvox, Jauz, Job Jobse, Ekali, Modestep (dj set), Modeselektor (live) en Agoria (live)

Zaterdag 17 augustus

Tame Impala, Royal Blood, Eels, The Chats, The Story So Far, Brass Against, Code Orange, Frank Turner & The Sleeping Souls, PIP, Skeggs, Equal Idiots, Anne-Marie, Jorja Smith, Franc Moody, Ezra Collective, De Jeugd van Tegenwoordig, Stephan Bodzin (live), Ross from Friends, Palms Trax, Jeremy Underground, Honey Dijon (dj set), Hot Chip, The Black Madonna, Sam Paganini, Camo & Krooked (live), SOHN, Hunee, Meute en Chase & status present RTRN II JUNGLE feat. Brockie & Det and Kabaka Pyramid.

Zondag 18 augustus

Twenty One Pilots, Billie Eilish, The National, Prophets of Rage, PVRIS, Princess Nokia, Ghostemane, Durand Jones & The Indications, Charli XCX, Kate Tempest, Amelie Lens, Pan-Pot, CamelPhat, Jayda G, Sango, Jeff Mills & Tony Allen